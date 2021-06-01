CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi: Çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulundu, ardından CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok bir mesaj yayımladı.

Altıok, CTP Basın Bürosu aracılığıyla paylaştığı mesajda, UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) bu önemli günü ilan etmesinde ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçladığını ifade ederek, “Biz de Kıbrıslılar olarak yıllardır adamıza gelemeyen barışın özlemini çekiyoruz ve istiyoruz ki çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar” dedi.

Altıok, bugün dünyanın birçok yerinde savaşların, sürgünlerin yaşandığına ve bu savaşların tarafı olamayacak küçük bedenlerin ölümle yüzleştiğine işaret ederek, Gazze’deki İsrail saldırıları altında kalan çocukların savaşın acı yüzüyle büyüdükleri; mülteci çocukların, çocuk dahi olamadan erken büyümek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Covid-19’un, adada toplumun her kesimini olduğu gibi, çocukları da etkilediğine değinen Altıok, eğitim olanaklarından mahrum kalan çocukların, akademik, sosyal ve psikolojik açıdan sorunlar yaşadıklarını belirtti ve salgın sonrası çocukların yoksunluklarını gidermenin yapılacak işlerin başında gelmesi gerektiğini söyledi.

“TÜM ÇOCUKLARIN MUTLU OLDUĞU BİR DÜNYAYA BARIŞ GELMİŞ DEMEKTİR”

“Yarının yöneticileri olacak çocuklarımızın daha yaşanılır, daha güzel bir dünya inşa edebilmeleri için bizler bugünden onları korumayı ve iyi yetiştirmeyi ilke edinmeliyiz” ifadelerini kullanan Altıok, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Üzülerek görüyoruz ki, adamızda halen yalnızca tek bir çocuk yuvası bulunmakta. Bu yuvalarda devletin gözetimi altında bulunan çocuklarımıza destek olmak ama bunu yalnız maddi alanla sınırlamamak, sevgiyi de götürmemiz gerekir.

18 yaşına gelen çocukların, kendi ayakları üzerinde duracakları koşullar yaratılmalı, planlamalar yapılmadan çocuklar kendi kaderlerine terk edilmemelidir. Öte yandan özel eğitime muhtaç çocuklarımızın varlığını da göz ardı etmeden, onların sosyal hayata aktif katılımları için çabamız olmalı.

Bu nedenle, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, özel gereksinimli çocuklarımızı tüm Mağusa halkı adına ziyaret ettik.

Tüm çocukların mutlu olduğu bir dünyaya barış gelmiş demektir. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.”