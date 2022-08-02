CTP Kadın Örgütü ve POGO bir araya geldi

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Dayanışma Evi'nde yer alan toplantıya CTP Kadın Örgütü’nden Başkan Doğuş Derya, Gülden Karakaya, Simge Okburan, Niyal Öztürk ve Umure Örs; POGO'dan ise Genel Sekreter Skevi Koukouma, Skevi Pasha ve Eleni Evagorou katıldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin Çatışma Yaşamış Toplumlarda Kadınların Barış Müzakere süreçlerine katılımını öngören 1325 sayılı karar çerçevesinde Kıbrıs Sorunundaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Nisan ayında ilan edilen Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı ele alındı.

Toplantıda her iki bölgede de hak politikaları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından kadın örgütleri dahil edilmeden hazırlanan Eylem Planı'nın daha fazla geciktirilmeden uygulaması ve iki toplumlu toplumsal cinsiyet eşitliği komitesinin her iki tarafta faaliyet gösteren siyasi partilerin kadın örgütleri ile temas etmesi gerektiği vurgulandı.

Güven Yaratıcı Önlemlerin önemine değinen CTP Kadın Örgütü ve POGO, çözüm sürecinin başarıya ulaşması ve toplumlararası diyaloğun geliştirilmesi için yapacakları kısa ve uzun vadeli etkinlikleri takvimlendirdi.

Örgütler, aynı zamanda ülkedeki son siyasi gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.