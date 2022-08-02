Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

CTP Kadın Örgütü ve POGO bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve POGO temsilcileri "Kadınlar ve Barış" gündemiyle bir araya geldi.

02 Ağustos 2022 Salı 18:17
48 Okunma
CTP Kadın Örgütü ve POGO bir araya geldi
banner48

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Dayanışma Evi'nde yer alan toplantıya CTP Kadın Örgütü’nden Başkan Doğuş Derya, Gülden Karakaya, Simge Okburan, Niyal Öztürk ve Umure Örs; POGO'dan ise Genel Sekreter Skevi Koukouma, Skevi Pasha ve Eleni Evagorou katıldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin Çatışma Yaşamış Toplumlarda Kadınların Barış Müzakere süreçlerine katılımını öngören 1325 sayılı karar çerçevesinde Kıbrıs Sorunundaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Nisan ayında ilan edilen Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı ele alındı.

Toplantıda her iki bölgede de hak politikaları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından kadın örgütleri dahil edilmeden hazırlanan Eylem Planı'nın daha fazla geciktirilmeden uygulaması ve iki toplumlu toplumsal cinsiyet eşitliği komitesinin her iki tarafta faaliyet gösteren siyasi partilerin kadın örgütleri ile temas etmesi gerektiği vurgulandı.

Güven Yaratıcı Önlemlerin önemine değinen CTP Kadın Örgütü ve POGO, çözüm sürecinin başarıya ulaşması ve toplumlararası diyaloğun geliştirilmesi için yapacakları kısa ve uzun vadeli etkinlikleri takvimlendirdi.

Örgütler, aynı zamanda ülkedeki son siyasi gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPKadınlar Ve BarışDayanışma Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt indirimi resmi gazetede yayımlandı
Akaryakıt indirimi resmi gazetede yayımlandı
Bakan Altuğra, Fahrettin Koca ile görüştü
Bakan Altuğra, Fahrettin Koca ile görüştü
"Hellim üreticileri, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı kararından rahatsız"
"Hellim üreticileri, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı kararından rahatsız"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim