CTP Kadın Örgütü: "Yaşananları insan haklarına sığdıramıyoruz"

CTP Kadın Örgütü, “Kıbrıslı Türklerin, ortak değerlerini her zaman hatırlayacağını, barış, demokrasi, kendi kimlik ve varlığına sahip çıkma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini” belirterek, tüm kesimlere demokrasi ve uzlaşma kültürünün yerleşmesi için üzerlerine düşen sorumlulukların bilincinde olduklarını ve bu uğurda sürdürdükleri mücadeleyi yükseltme kararlılıklarını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, “Şiddeti yaşamın hiçbir evresinde davranışlarının merkezine koymayan Kıbrıs Türk halkı gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak önceki gün yaşanan ve topluma korku ve tehdit kültürünü egemen kılma potansiyeli olan isteyen davranışları kınarız” denildi.

CTP Kadın Örgütü yaptığı açıklamada, demokrasi, toplumsal barış ve özgürlüğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde, Afrika Gazetesi önünde ve Meclis’te meydana gelen talihsiz olaylar karşısında yaşadıkları şaşkınlık ve endişenin büyüklüğünün tarif edilemeyeceğin belirterek, şahit olunan şiddet görüntülerinin, ülkede “vandalizmin Meclisin içine kadar girdiğini” açıkça gösterdiğini söyledi.

Kıbrıs adasının yıllarca birçok medeniyete, kültüre, dine ev sahipliği yaptığını, farklı düşünceleri benimseyen herkesin hoşgörüsünü kucakladığını, bu topraklarda yaşayanlara her koşulda tahammül edebilmenin sürdürüldüğü bir ortamı sunduğunu ifade eden CTP Kadın Örgütü, her zaman sorumluluk duygusu ve karşılıklı hoşgörü ile hareket etme duyarlılığını gösteren Kıbrıslı Türklerin, farklı görüşlerin barışçıl eylem ve protestolarla ortaya konulmasını ve ifade özgürlüğünü benimsemiş bir toplum olduğunu belirtti.

CTP Kadın Örgütü, şunları kaydetti:

“Daha önce sosyal medya üzerinden psikolojik şiddete tabi tutulmuş ve hedef gösterilmiş milletvekilimiz Doğuş Derya, Meclis’te bu kez fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Günlük yaşamımızda, evde, işyerinde, sokakta kadına yönelik her türlü şiddeti protesto eden ve bunu gidermek için çalışmalar üreten bizler, Cumhuriyet Meclisi içerisinde bir kadın vekilimizin böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmasını kabullenemiyor, yaşananları insan haklarına sığdıramıyor ve kınıyoruz.Afrika gazetesinin ve Meclis’in önünde ve içinde yaşanan şiddet görmezden gelinmemeli ve yetkili makamlar faillerle ilgili gerekli yasal işlemleri bir an önce tamamlayarak yargı önünde cezalandırılmalarının sağlanması için üzerlerine düşeni yapmalıdır.”