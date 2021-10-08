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CTP Kadın Örgütünün Okul Ziyaretleri Devam Ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü’nden bir heyet, ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi kapsamında Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nu ziyaret etti.

08 Ekim 2021 Cuma 13:55
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CTP Kadın Örgütünün Okul Ziyaretleri Devam Ediyor
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CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette 10 öğrenci için okul kıyafeti bağışlandı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar ziyarette yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde gelişen ekonomik krizle birlikte eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiği görüşünü belirtti.

Okulların uzun süre kapalı kalması nedeniyle çocukların ve gençlerin hareketsiz kaldığını, bunun sonucunda fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilendiklerinin altını çizen Usar, bu sorunların giderilmesi için özel çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim kayıplarının giderilmesi için eğitim programlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Usar, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdürü Canan Gürkan ve görevli öğretmenlere, öğrencilere sağladıklarını belirttiği  güvenli, yaratıcı, sorumlu ve çağdaş okul ortamı için takdirlerini sundu. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPCTP Kadın Örgütü
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