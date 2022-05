CTP Kadın Örgütü,yeni başkanı Derya seçildi

Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongrede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Kadın Örgütü’nün önceki Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni Başkan Doğuş Derya ve POGO Kadın Hareketi adına Skevi Koukouma konuşma yaptı. Konuşmaların ardından mali rapor ve faaliyet raporları okundu. Ardından Kadın Meclisi’ne girecek olanları belirlemek için oy verme işlemine geçildi. Oy verme işleminin de tamamlanmasının ardından Kurultay sona erdi.

ERHÜRMAN: KADINLAR CTP’DE HEP ÖNDEYDİ, ARTIK DAHA ÖNDE OLACAKLAR

CTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı’nda konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığında salondaki partililer hep bir ağızdan “Tatar İstifa” sloganı attı. Erhürman, bugüne kadar kadınların CTP’de hep önde olduğunu, bundan sonra daha da önde olacaklarını vurguladı. Çok kritik bir dönemde bu kurultayın gerçekleştiğinin altını çizen Erhürman, “Demokrasimiz, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik hakları ve irademiz her gün tahrip ediliyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının buna dur deme gibi tarihsel bir yükümlülüğü olduğunu dile getiren Erhürman, bunun geleceğe ve varoluş mücadelesine yönelik bir yükümlülük olduğunu belirtti. Bundan sonra Meclis’in daha çok sokakta, sokağın da daha çok Meclis’te olacağını bir kez daha yenileyen Erhürman, “Yok olmayacağız, çok olacağız. Vardık varız var olacağız!” diyerek sözlerini tamamladı.

İNCİRLİ: BU GÖREVİ SÜRDÜRMEK BÜYÜK BİR ONURDUR

Kadın Örgütü eski Başkanı Sıla Usar İncirli, bu örgüte 3 yıl boyunca başkanlık etmenin büyük bir onur olduğunu vurguladı. Verilen mücadelenin nesilden nesle sürdürüldüğünü ifade eden İncirli, “toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı yürütülen mücadelede, ülkenin eşitlik, adalet, haysiyet ve barış mücadelesine emek veren tüm kadınlara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 3 yıllık görev süreleri boyunca arkadaşlarıyla beraber çok güzel çalışmalar yaptıklarını kaydeden İncirli, seve seve emek verdiklerini söyledi. Ülkedeki siyasi iklimin iç açıcı bir iklim olmadığını ve bu şartlarda mücadele ettiklerini ifade eden İncirli, Kadın Örgütü’nün örgütlenerek mücadelesini devam ettirmesi gerektiğinin altını çizdi. İncirli, “CTP, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun üzerindeki tehditlerin en büyük direncini oluşturan siyasi partidir. CTP Kadın Örgütü de bu ülkedeki mücadelenin öncülerindendir. Direneceğiz, omuzlarımızı birbirimizin üstüne dayayacağız ve akılla, sorumlulukla, haysiyetle bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Benimle birlikte bu yolu yürüyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

DERYA: AYAĞINIZA TAŞ, KİRPİĞİNİZE YAŞ, GÜLÜŞÜNÜZE KIŞ DEĞMESİN DİYE ÇOK OLACAĞIZ

Kadın Örgütü 10. Olağan Kurultayı’nda başkanlık görevine seçilen Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya, yaptığı konuşmada demokrasiye yapılan müdahaleler ve uygulanan emek düşmanı politikalarla toplumun iradesinin gasp edildiğini ve halkın derin bir yoksullaşmanın içine itildiğini ifade eden Derya, asgari ücretliyi açlık sınırında yaşamaya, 69 yaşındaki bir kadını iş kazasında ölmeye mahkum edildiğini vurguladı. “Toplu iş sözleşmesi hakkımıza saldıranlar, sendikal faaliyetlerimizi kısıtlamaya kalkanlar, üzerimize boca etmeye çalıştıkları faşizan tahakküm politikaları ile kazanılmış haklarımızı azaltmak istiyorlar” dedi. Müdahaleyle göreve gelenlerin kurdukları karanlık cümlelerden başka bir ses duyulmasın diye ifade ve düşünce özgürlüklerini bitirmeye, basın özgürlüğüne saldırarak halkın sözünü azaltmaya çalıştığına dikkat çeken Derya, “Gazetecilere, yazarlara, sendika ve siyasi parti başkanlarına, hatta gayrimeşru makamlarına muhalif olan her yurttaşın sosyal medya hesaplarına taarruz ederek, doğruyu söylemenin dirayetini azaltmak istiyorlar” dedi.

“GASP EDİLEN YURT HAKKIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN ”

Derya ayrıca konuşmasında, “Gasp edilen yurt hakkımıza sahip çıkmak için, bir talimat düzeni ve itaat kültürü yaratmaya çalışanlara karşı, Değil sendikal hakların budanmasına izin vermek, özel sektörde çalıştığı için haklarını savunamayan işçiler için, yükselen üretim maliyetlerinden dolayı işletmesini kapatan, tarlasını ve hayvanlarını satan üreticiler için, kepenk indirmek zorunda kalan esnaf için, insanlarımızın yeniden göç yollarına düşmesine neden olanlara karşı, üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz kalan gençler için ve işsiz kalan gençlerin %65'ini oluşturan genç kadınlar için, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz üzerinde baskı kurmaya kalkanlara karşı, kadınların, kürtaj hakkı başta olmak üzere kullanamadıkları tüm doğurganlık hakları için, rant uğruna bütün ekosistemimizi talan edenlere karşı, gençlerin vicdani ret hakkı için, Kıbrıs’ın bir Avrupa toprağı olduğunu hatırlatmak ve Birleşik Federal Kıbrıs için, hayatımızı Yeşil hat ile Girne limanı arasında sıkıştırmaya çalışanlara karşı, LGBT bireylere yöneltilen nefret söylemiyle mücadele etmek zorunda olduğumuz bu ayrımcı düzeni değiştirmek için, 66 yaşında 9 yıl hapse mahkum edilen Cemaliye Onyıldız için, Ülkemizde yaşayan her 10 kadından 6'sı psikolojik, her 10 kadından 4ü fiziksel şiddete maruz kalırken, yetişkin kadın nüfusumuzun %25i cinsel şiddet mağduru olurken, 2019'dan bugüne 3372 kadın şiddet şikayeti ile Polise başvururken, yani günde ortalama 3 kadın şiddete maruz kalırken, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesini kurmak, Sığınma Evi açmak yerine Külliye isteyenlerin yakasına yapışmak için ÇOK OLACAĞIZ!" dedi. Derya sözlerini, "CTP Kadın Örgütü olarak bundan sonra ülkemizde ezilen her bireyin Ayağınıza Taş, Kirpiğinize Yaş, Gülüşünüze Kış değimesin diye çok olacağız" diyerek bitirdi.

KOUKOUMA: MİLLİYETÇİLİĞE KARŞI ORTAK MÜCADELEMİZ SÜRECEK

CTP Kadın Örgütü’ne katılarak konuşma yapan POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Koukouma da, milliyetçiliğe karşı adanın her iki yanında ortak mücadelenin süreceğini belirtti. CTP Kadın Örgütü’nü 10. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirmesinden ötürü kutladıklarını ifade eden Koukouma, dünya genelinde kadın hakları ve kazanımlarının gerilediğini gözlemlediklerini söyledi. Yoksulluk ve işsizliğin artması, sosyal devletin daraltılması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin artması, kadın hareketinin daha güçlü mücadele verilmesi gereken bir dönemden geçtiklerine işaret eden Koukouma, Kıbrıs Sorununun her Kıbrıslı için olması gerektiği gibi, Kıbrıs Kadın Hareketi için de öncelik olmaya devam ettiğini ve federal çözüme ulaşıncaya kadar bu mücadelenin süreceğini söyledi.

CTP KADIN MECLİSİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı’nda Kadın Meclisi’ne girmeye hak kazanan isimler şu isimlerden oluştu:

1- Niyal Öztürk

2- Simge Okburan

3- Buse Apel

4- Çiçek Göçkün

5- Emine Yüksel

6- Tülay Sönmez

7- Zeliş Sipahi

8- Gülden Karakaya

9- Pembe Ardıç

10- Sonay Demirpençe

11- Cihan Tunceli

12- Fatoş Şençağ

13- İzlem Nizam

14- Gaye Astan Çoban

15- Umure Örs

16- Alev Şensoy

17- Hülya Demirel Akbil

18- Müge Öreç

19- Aslı Murat

20- Bilen Sayılı

21- Ceren Tüccaroğlu

22- Nesrin Cambaz

23- Oya Ülken

24- Haffe Işısal

25- Berna Numan

26- Zühre Civa