CTP KARPAZ'DA VE GÖNYELİ'DE KİMİ ADAY GÖSTERİYOR?

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CTP Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'a konuk oldu.

Programda yerel seçimlerle ilgili konuşan Akansoy, CTP'nin 18 noktada Pazartesi günü tüm adaylarını belirlenmiş olacağını söyledi.

Akansoy en çok merak edilen Dipkarpaz-Erenköy ve Alayköy-Gönyeli adaylarını da açıkladı.

Buna göre CTP'yi Dipkarpaz'da Suphi Coşkun'un Alayköy-Gönyeli'de ise Ahmet Benli'nin temsil edeceğini kaydetti.

'Adaylarımız çok yoğun çalışıyor' diyen Akansoy, "Lefkoşa'da gerçekten iddalıyız. Güzelyurt'ta Osman Bican'la şeytanın bacağını kıracağız. Yine Mağusa'da Süleyman Uluçay aday ve bir yıldır Mağusa'da seçim çalışması yapıyor. Uluçay aynı inançla Mağusa'da yürüyor. Mağusa'daki bölünmüşlük Uluçay'la aşılacak. Girne'de Murat Şenkul, çok yüksek performansla çalışıyor. Ali Karavezirler, Ahmet Latif, Aziz Kaya, Hakan Öztaç, Cemil Sarıçizmeli, tüm adaylarımız hazır. Projelerimizin son noktalarına geldik. Biz demokrasiye inanan insanlarız. Topluma gerçekten yakışır adaylarımızla, temiz dürüst adayları halk önüne çıkardık" dedi.

"Bu Meclis'ten birşey olmaz diyerek vekilleri aday gösterdik"

Meclis'teki vekillerin adaylıklarıyla ilgili eleştiriler üzerine de konuşan Akansoy, " Bu Meclis'ten yeni bir hükümetin çıkma olasılığı artık yok. Meclis miadını doldurdu. En erken zamanda Meclis yenilenmeli. CTP bu tespiti yaptı öncelikle. Bu Meclis'in yenilenme sürecinde biz de kendi kapasitemizi değerlendirdik. Erken seçim talep edeceğiz ve UBP hükümetine son vereceğiz. Bu düşünce ile biz vekilleri belediye başkanlığına aday gösterdik. Şifa Çolakoğlu ve Sıla Usar İncirli'yi bu kapsamda aday çıkarttık.