CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP'nin 28. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "İlkelerimizden asla vazgeçmeyiz" dedi.

Erhürman, "Bu adada çözümün yolu iki toplumlu iki devletli federal çözümdür. Biz bunu söyleyince bize romantik diyorlar. Siz bütün dünyanın reddettiği, BM'nin reddettiği iki devletliliği savununca gerçekçi mi olacaksınız?" Diye sordu. Erhürman, "CTP Kıbrıslı Türkleri kimseye yama etmeyecek Partidir. Herkes haddini bilecek" dedi.