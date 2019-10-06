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CTP Kurultayı bugün yapılıyor

06 Ekim 2019 Pazar 10:02
CTP Kurultayı bugün yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27. Olağan Kurultayı bugün Atatürk Spor Salonu’nda toplanıyor.

“Yarına yürüyoruz, gülümse” ana temasıyla düzenlenecek 27. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.
CTP Kurultayı’nda genel başkanlığa tek aday, halen bu görevi sürdüren Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman.

Kurultayda 126 kişinin başvurduğu Parti Meclisi’nin 75 üyesi seçimle belirlenecek.

Kurultay, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başlayacak. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak. Tüzük değişiklik önerilerinin sunulması ve onaylanmasının ardından Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yapacak.

Parti Meclisi üyeliğine aday olan 126 kişinin kısa özgeçmişleri okunarak sahneye davet edilecek. Elektronik ortamda yapılacak oylamanın ardından kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak.
Kurultayın televizyonlardan canlı yayınlanacağı ve basın için ayrılan masada internet imkanı sağlanacağı kaydedildi.

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