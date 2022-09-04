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CTP Kurultayı'nda Genel Başkanlığa tek aday Erhürman!

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 28’inci Olağan Kurultayı toplandı.

04 Eylül 2022 Pazar 11:18
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CTP Kurultayı'nda Genel Başkanlığa tek aday Erhürman!


Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Kurultay, saat 10.30 itibarıyla başladı. 

“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla hazırlanan 28’inci Olağan Kurultayı’nda 114 kişinin başvurduğu 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurultay’da Genel Başkanlığa tek aday, halen bu görevi sürdüren Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman.

Parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayan Kurultay’a siyasi partilerden HP, TDP, TKP, DP, oda ve sendika yetkilileri,  Güney’den ise AKEL ve DİSİ partileri ile PEO federasyonu katıldı.

Kurultay programına göre, saygı duruşunun ardından, divan oluşturulacak ve gündem okunacak. Mesajların okunmasının ardından ise Genel Başkan Erhürman konuşma yapacak. 

Sonrasında faaliyet raporu, mali rapor, karar tasarıları sunulacak, görüşülecek ve oylanacak. 

Genel Başkanlık, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tanıtılmasının ardından ise seçime geçilecek. 

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek oylama saat 21.00'e kadar devam edecek. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi
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