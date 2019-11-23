Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

CTP Lefkoşa İlçesi Dayanışma Gecesi Düzenledi

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:06
CTP Lefkoşa İlçesi Dayanışma Gecesi Düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi’nin dün akşam düzenlediği Dayanışma Gecesi’nde partililer bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; yeni yol haritasını hatırlatarak, CTP’lilerin sokakta ve birlik olmasını, asli görevleri olan Kıbrıs’ta barışı sağlamak için gece gündüz çalışmasını istedi.

Açıklamaya göre etkinlikte, CTP’li yöneticiler; Kıbrıs’ta ve dünyada barış hakim kılınana kadar görevlerinin süreceğini, demokrasi ve kendi ayakları üzerinde duran, hakça bir düzeni yaratmak için tüm Kıbrıs için yılmadan çalışacaklarını belirten konuşmalar gerçekleştirdi.

Şarkı ve marşların söylendiği gecede, danslar edildi, “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı.
AKEL’den yetkililerin de katıldığı etkinlikte, partililer; 25 Kasım Berlin görüşmesinde BM’den ve liderlerden siyasi kararlılık beklediklerini belirtti.

ERHÜRMAN: “PUSUYA YATMIŞ BEKLİYORLAR”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeyle ilgili bazı kesimlerin “pusuya yatmış durumda” olduğunu belirterek, “Dört gözle bekliyorlar ki bir şey çıkmasın ve kendi deyimleriyle ‘alternatif önerilerini’ masaya koyma durumu olgunlaşsın” dedi.

Erhürman, “ ‘Alternatif öneri’ dedikleri de, AB çatısı altında iki ayrı devlet. Gerçekçi dedikleri formül bu. Siyasi eşitlik ilkesini halkına anlatamayacağını söyleyen Anastasiadis’e, BM’nin beş daimi üyesine ve 28 AB ülkesine KKTC’yi tanıtacaklar. Çok iyi biliyoruz ki gerçekçi olduğunu söyledikleri bu modeli Fransa’ya, Çin’e, Rusya’ya, İngiltere’ye, Amerika’ya kabul ettireceklerini düşünme girişimi aslında şu demektir: Hiçbir şey değişmesin, statüko bu ülkede onlarca yıl daha devam etsin! CTP’nin buna müsaadesi yoktur” ifadelerini kullandı.

CTP’lilerin bunu halka giderek tek tek anlatma yükümlülüğü olduğunu kaydeden Erhürman konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin çok önemli parçası olan CTP gücünü dayanışmasından alır. Bu dayanışmayı Kıbrıs’ın dört bir yanına yayma zamanıdır. Sokağa çıkma zamanıdır. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Yaşasın CTP, yaşasın halkımız, yaşasın Kıbrıs” diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
CTPDayanışma GecesiTufan ErhürmanHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu’ndan Öğretmenler Günü Mesajı
Sucuoğlu’ndan Öğretmenler Günü Mesajı
Hasipoğlu'ndan 3'lü görüşme açıklaması
Hasipoğlu'ndan 3'lü görüşme açıklaması
İskele’de Öğretmenler Günü Yemeği Düzenlendi
İskele’de Öğretmenler Günü Yemeği Düzenlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim