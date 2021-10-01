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CTP Lefkoşa’da Aday Çıkaracak

01 Ekim 2021 Cuma 11:32
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CTP Lefkoşa’da Aday Çıkaracak
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit Lefkoşa’da parti meclisinin aldığı karar doğrultusunda aday çıkaracaklarını söyledi. 
Ana muhalefet partisi olarak geçen dönem dörtlü koalisyonun hatırına Harmancı’ya destek verdiklerini hatırlatan Arşehit, bizim için o zaman dilimi çok sıkıntılı geçti. Bu kabul edilebilir ve hoş bir durum değildi. Kendi partililerimize dahi bunu anlatamadık. Bu dönem için alınan kararları uygulayacağız dedi.
Şu an kulislerde 5 ya da 6 adayın isminin geçtiğini belirten Arşehit başvuru sürecin yakın zamanda başlayacağını kaydetti.

Flaş Kıbrıs

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