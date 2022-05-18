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CTP Lefkoşa’ya Yürüyor...Erhürman: “Bu bir başlangıç”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri “Hükümete ve müdahalelere hayır” sloganıyla Yonca kavşağından Lefkoşa’ya yürüyüş başlattı. 

18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:06
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CTP Lefkoşa’ya Yürüyor...Erhürman: “Bu bir başlangıç”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde başlattığı yürüyüş ile yaşananları protesto edecek ve Meclis toplantısında hükümet programına “hayır” oyu kullanacak. 

Yonca Kavşağı’ndan başlayarak Meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığı’na kadar yürüyüş ve eylem düzenleyeceklerini söyleyen Erhürman, hükümetin müdahaleler sonucu oluştuğu ve meşru bir hükümet olmadığı kanaatinde olduklarını söyledi. 

Bu yapının hiçbir şekilde meşru bir yapı olmadığını savunan Erhürman, hükümetin bugün Güvenoyu alacağını ancak bu yapıya onay vereceklerin bile o yapının doğru olmadığını bildiğini ileri sürdü. 

“Bu yaşananları kabul etmiyor, ‘hayır’ diyoruz ve irademizi ortaya koyuyoruz” diyen Erhürman, yürüşü başlattıkları Yonca kavşağının bir sembol olduğunu, ülke gençliğinin göç etmeden, ülkesinde insanca yaşaması için mücadele ettiklerini söyledi. 

Erhürman, “Bugün bir başlangıç” diyerek, bundan sonra Meclisi daha çok sokağa sokağı daha çok meclise taşıyacaklarını vurguladı,  “Yeter artık” dedi.

Yürüyüş polis kontrolünde alkışlarla başladı. 

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