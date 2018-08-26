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CTP'liler birbirine düştü!

Meydan Kıbrıs, herkesin konuştuğu ama isim vermediği tartışmanın perde gerisini aralıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:42
CTP'liler birbirine düştü!

Meydan Kıbrıs'ın haberine göre ,yaşanan mali kriz ve hükümetin Türkiye ile krizin aşılması için randevu talebi CTP içerisinde rahatsızlık yarattı. İki gündür sosyal medyada CTP’lilerin “Tufan Erhürman’ı yedirmeyiz” yollu paylaşımlarının altında yatan nedeni araştıran Meydan Kıbrıs, ulaştığı bulguların hayret uyandırıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

CTP içerisinde başını Asım Akansoy’un çektiği grup, mali krizden Türkiye’nin yardımı ile çıkılmasını istemiyor. Doğuş Derya’nın da güçlü destek verdiği bu grup, “Tek yol federasyon” diyerek, içinden geçilen bu günlerde Türkiye ile yakınlaşmadan uzak durulmasını istiyor. Çözüm sürecinin rayına girmediği ve halkın büyük sıkıntılar yaşadığı bu günlerde, hükümetin önce tedbir alma, ardından da Türkiye ile yeni bir yardım paketi üzerinde uzlaşma yaklaşımı CTP içerisinde dirençle karşılandı.

Akansoy ve Derya, TL kullanımına hızla son verilmesi ve Euro para birimine geçilmesi yanında, sosyal medya paylaşımları ile “Türkiye bu krizden çıkmaz” mesajı veriyor. Bu yaklaşımlara en sert tepki yine CTP içerisinden geldi. CTP eski milletvekili ve CTP- UBP hükümeti döneminde Maliye Bakanı olan Birikim Özgür, “Mevcut programın hazırlanmasında Benin kadar o dönem içişleri bakanı olan Asım Akansoy’un da emeği var. Şimdi bunu kemer sıkma, acı reçete uygulama içerir bahanesi ile reddetmesi tek bir anlam taşır, o da hükümetin düşmesini istiyor” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

İçinde bu grubun kurultayda bir aday çıkarması beklenirken, en güçlü isim ise daha önce de başkan adayı olan Asım Akansoy. Asım Akansoy’un aday olmak istediği artık sır değil. Kendisini, Doğuş Derya ile birlikte “bir köşeye atılmış” hisseden Akansoy, sosyal medya paylaşımları ve kendisine yakın isimlerin açıklamaları ile bunu doğruluyor. Krize odaklanan Başbakan Tufan Erhürman’ın kısa sürede Parti Meclisi’ni toplayarak, büyüyen bu tartışmanın sonuçlarını masaya yatırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
CTPHaberKKTC
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Girneli 2018-08-26 18:26:37

Doğuş DERYA'nın ipiyle kuyuya inerseniz bok çukurundan çıkamassınız...

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EmekliYORUM 2018-08-26 16:56:33

Bazı isimler bana Deniz Baykal'ı anımsatır.

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Memur 2018-08-26 20:29:03

Ctp'de kavga falan yok da Asıam Akansoy'un taaaaa bilmem neyine.Ortalık yangın yerine döndü,kimileri böbreğini satmayı bile düşünüyor.Eğer dedikodular doğruysa tabii ki Akansoy'un bu zamanda hizipçilik yapması hiç de normal ve hoş bişey değildir....

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Mavro 2018-08-27 05:47:47

Tabi Asım sosyete hayatı yaşar derya saten dünya üzerine kuruldu halk maf oldu asıma sorun bakalım kaç kişinin çocundan 7 milyarlık iPod var yada sorun bakalım kaçkişide 9 milyarlik telefon var ha kaç kişini çocuğun da 2 milyarlık kulaklık var Asım Asım salan silkelen kendine gel milletin çocuğu aç !!!

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