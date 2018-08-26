CTP'liler birbirine düştü!

Meydan Kıbrıs'ın haberine göre ,yaşanan mali kriz ve hükümetin Türkiye ile krizin aşılması için randevu talebi CTP içerisinde rahatsızlık yarattı. İki gündür sosyal medyada CTP’lilerin “Tufan Erhürman’ı yedirmeyiz” yollu paylaşımlarının altında yatan nedeni araştıran Meydan Kıbrıs, ulaştığı bulguların hayret uyandırıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

CTP içerisinde başını Asım Akansoy’un çektiği grup, mali krizden Türkiye’nin yardımı ile çıkılmasını istemiyor. Doğuş Derya’nın da güçlü destek verdiği bu grup, “Tek yol federasyon” diyerek, içinden geçilen bu günlerde Türkiye ile yakınlaşmadan uzak durulmasını istiyor. Çözüm sürecinin rayına girmediği ve halkın büyük sıkıntılar yaşadığı bu günlerde, hükümetin önce tedbir alma, ardından da Türkiye ile yeni bir yardım paketi üzerinde uzlaşma yaklaşımı CTP içerisinde dirençle karşılandı.

Akansoy ve Derya, TL kullanımına hızla son verilmesi ve Euro para birimine geçilmesi yanında, sosyal medya paylaşımları ile “Türkiye bu krizden çıkmaz” mesajı veriyor. Bu yaklaşımlara en sert tepki yine CTP içerisinden geldi. CTP eski milletvekili ve CTP- UBP hükümeti döneminde Maliye Bakanı olan Birikim Özgür, “Mevcut programın hazırlanmasında Benin kadar o dönem içişleri bakanı olan Asım Akansoy’un da emeği var. Şimdi bunu kemer sıkma, acı reçete uygulama içerir bahanesi ile reddetmesi tek bir anlam taşır, o da hükümetin düşmesini istiyor” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

İçinde bu grubun kurultayda bir aday çıkarması beklenirken, en güçlü isim ise daha önce de başkan adayı olan Asım Akansoy. Asım Akansoy’un aday olmak istediği artık sır değil. Kendisini, Doğuş Derya ile birlikte “bir köşeye atılmış” hisseden Akansoy, sosyal medya paylaşımları ve kendisine yakın isimlerin açıklamaları ile bunu doğruluyor. Krize odaklanan Başbakan Tufan Erhürman’ın kısa sürede Parti Meclisi’ni toplayarak, büyüyen bu tartışmanın sonuçlarını masaya yatırması bekleniyor.