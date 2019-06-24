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CTP'liler Mağusa'daki kahvaltılı toplantıda biraraya geldi

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:50
CTP'liler Mağusa'daki kahvaltılı toplantıda biraraya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin dün sabah ilçe binasında düzenlediği kahvaltılı toplantıda, partililer bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın da katıldığı toplantıda, Kadın ve Gençlik örgütü yöneticileri ile milletvekilleri de yer aldı.

İlçe Başkanı Oktay Kayalp toplantının amacını “yoldaşların bir araya gelmesi ve motivasyonu yükselterek yeni dönemi tartışmak” olarak açıkladı.

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Son Güncelleme: 24.06.2019 12:51
Anahtar Kelimeler:
CTP
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