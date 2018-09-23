Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu: belediye ciddi mali sıkıntıda

23 Eylül 2018 Pazar 15:47
CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu: belediye ciddi mali sıkıntıda

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Belediye Meclis Grubu, Mağusa Belediye Meclisi’nin yasal olarak toplanması gereken tarihten yaklaşık 1 ay gecikmeli olarak 19 Eylül  Çarşamba akşamı toplandığını belirtti.

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada;  toplantıda konuşulanların belediyenin ciddi mali sıkıntıda olduğunun  ve ödemelerinde ciddi aksamalar bulunduğunun itirafı olduğu savunuldu.

Toplantıda, gündem konularının dışında belediyenin mali olarak içinde bulunduğu sıkıntılı durumun  da konuşulduğunu ve uzun bir istişare neticesinde bazı sonuçlar çıktığı bildirdi.

Sonuçlar arasında  “Gazimağusa Belediye Bakanı İsmail Arter’in ilk kez özel sektör ve bankalara olan borcun artık ödenemeyecek rakamlara yaklaştığını ve belediyenin bu borç yükünü ödemekte zorlanmakta olduğunu kabul ettiğinin” de  bulunduğu ileri sürülen açıklamada, Arter’in ilk kez bu borçlar nedeniyle belediye hizmetlerinin aksama ihtimali olduğunu ve başlayanlar dahil proje yatırımlarının yavaşladığını da kabul ettiği savunuldu.

Arter’in  bu borcu kapatmak için ek olarak 10 ile 15 milyon TL arası borçlanmaya gidilip gidilemeyeceği için çalışma başlattığını bildirdiği ileri sürülen açıklamada, “Bizler CTP Meclis Gurubu olarak bu yüksek faiz ortamında tekrar bir borçlanmaya gidilmesinin ve borcun borç ile kapatılmasının sakıncalı olabileceğini, bunun yerine belediye bütçesinde yer alan gelir ve gider kalemlerinin mercek altına alınıp eldeki imkanlar ile çıkış yolu aranması konusunda öneride bulunduk. Arter bu önerimizi olumlu bulup en kısa zamanda tedbirler ve bütçe ile alakalı toplantı yapacağına dair bizlere olumlu yanıt vermiştir” denildi.

Toplantıda İsmail Arter’in alacaklı şirketler ile borç yapılandırmalarını organize etmek için müzakere yapacağını da belirttiği kaydedilen açıklamada, toplantıda konuşulanların Mağusa Belediyesi’nin ciddi mali sıkıntıda olduğunun  ve ödemelerinde ciddi aksamalar olduğunun itirafı olduğu savunuldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberCTP Mağusa Belediye Meclis Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2018-09-23 17:42:57

2.ltb gomada gelir dp nin içinde olduğu hangi belediye batmadı ki yazıklar olsun isdifa edin bee

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tatar: "Rum hala 74 öncesine dönüşü hayal ediyor"
Tatar: "Rum hala 74 öncesine dönüşü hayal ediyor"
Lefke’de yaptırılan anıt düzenlenen törenle açıldı
Lefke’de yaptırılan anıt düzenlenen törenle açıldı
"Bilimsel su altı araştırmalarında ülkemizi uluslararası çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"
"Bilimsel su altı araştırmalarında ülkemizi uluslararası çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim