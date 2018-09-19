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“CTP Mağusa Meclis Grubu”ndan Belediye Başkanı Arter’e Eleştiri…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Meclis Grubu, Belediye Başkanı İsmail Arter’in, istihdam politikasını eleştirerek, gerek sözlü gerek yazılı tüm uyarılara rağmen devam eden aşırı istihdam ve yanlış mali yönetim sonucunda Gazimağusa Belediyesi’nin batma noktasına geldiğini savundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:55
“CTP Mağusa Meclis Grubu”ndan Belediye Başkanı Arter’e Eleştiri…

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, popülist yönetim anlayışıyla seçim öncesi istihdam edilen çalışanların bugünlerde durdurulmaya başlandığı kaydedildi.

Belediye başkanının gündelikçileri durdururken öte yandan yandaş istihdamına da devam ettiği iddia edilen açıklamada, kentin, belediyenin hayati hizmetler olan su ve kanalizasyon giderlerini ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bulunduğu da ifade edildi.

Açıklamada, tasarruf tedbirlerinin derhal alınmaması halinde, belediyenin biriken borçlarını ödemek için daha fazla borçlanmak zorunda kalacağı ve borcu borçla kapatmanın da kurumun iflasına neden olacağına dikkat çekildi.

“BELEDİYE YANLIŞ YÖNETİLMEKTEDİR”

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Belediyenin mali durumu git gide dibe vurmakta ve özel sektör başta olmak üzere sorunlu borç yapısı daha da kötüleşmektedir. Bunun sonucunda İsmet İnönü Bulvarı yenileme projesi (Salamis Yolu) gibi kritik projeler durmuş haldedir. Bu durum yakında belediyeyi daha fazla hizmet veremez hale getirecektir.

Evet, Mağusa Belediyesi yanlış yönetilmektedir. Belediye Meclisi’nde 18 üye bulunmasına rağmen bu üyeler ile verimli istişareler yapılmamakta, bu kadar beledi sorun varken toplantılar 30 günün üzerinde bir sürede yapılmaktadır. 18 üyenin sadece birkaçının fikirlerine değer verilmekte, diğerlerinin görüşleri dikkate alınmamaktadır.

Bizler bir kere daha belediye yönetimine acilen kendini toparlama, popülist kararlar yerine akılcı kararlar alma ve sağ duyulu davranma çağrısı yapıyoruz. Unutmayın, tek bir Mağusa vardır ancak bu gidişle onu da göz göre göre kaybetme ihtimali çok yakındır.”

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CTPMağusa Belediye Meclis GrubuGazimağusa BelediyesiBelediye BaşkanıHaberGündemKıbrıs
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