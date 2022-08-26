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CTP Mağusa ve İskele İlçesi organizasyonunda PM adaylarını tanıttı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mağusa ile İskele ilçesinin birlikte organize ettiği etkinlikte, Parti Meclisi (PM) adaylarını tanıttı.

26 Ağustos 2022 Cuma 11:24
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CTP Mağusa ve İskele İlçesi organizasyonunda PM adaylarını tanıttı


CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP, 4 Eylül’de gerçekleştirilecek 28’inci Olağan Kurultayı öncesi PM aday tanıtım etkinliklerine Mağusa’da devam etti.

Etkinliğe, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri ile partililer katılırken, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, "barış ve çözümün en büyük güç kaynağının CTP olduğunu, hep birlikte kol kola girerek önlerindeki üç seçimde, üçte üç yapacaklarını” söyledi. Kayalp, ülkenin zor bir dönemden geçtiğine de dikkat çekerek, CTP’nin sonuna kadar hem Meclis’te hem sokakta direnmeye devam edeceğini kaydetti.

Kayalp, “Önümüzde bir kurultayımız var ve bu kurultayda yeni arkadaşlarımız parti meclisine seçilecek. CTP’ye yakışır örgütlülükle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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