CTP Milletvekili Akansoy'dan Net Açıklama

Akansoy, Ukrayna Rusya savaşından dolayı yeni bir dünya düzenine doğru gitmekte olduğumuzu bu nedenle tarihi bir süreçten geçilmekte olunduğunu belirterek bir 20-30 yıl sonra içinde bulunulan durumun tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirileceğini söyledi.

Akansoy, böyle bir süreç içindeyken ülkede çok büyük bir ekonomik kriz varken UBP’nin yaptıklarının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Akansoy, istikrarı sağlayabilmek, topluma güven vermek, itibarlı icraatlar yapmak varken tam tersinin olmasının büyük sorun olduğunu ifade etti.

Akansoy, iç siyasette son yaşanan gelişmelerin ,Ankara’nın Faiz Sucuoğlu’nun istenmediğini doğrular nitelikte olduğunu belirterek, Sucuoğlu’nun yaşadıklarının, kurulan hükümetin UBP başkanına rağmen kurulduğunu açıkça gösteriyor dedi. Akansoy, bu müdahaledir, asla kabul edilemez, dedi. Burada zaten çok ciddi bir demokratik meşruluk krizinin doğduğunu belirterek, demokrasinin normalde temsiller ve değerler üzerinden ilerlediğini ifade eden Akansoy, Türkiye ile ilişkilerin önemli konulardan biri olduğunu belirterek, bu ülkeyi yöneten tüm siyasilerin Türkiye ile koordineli ilişkileri olduğunu anımsattı. Akansoy, dış politikada koordineli bir şekilde ilerlendiğini, ancak iç politikada da dış politikada da Kıbrıslı Türklerin kendi kaderlerini belirlemeleri gerektiğini, Türkiye’nin buna karşı çıkmaması gerektiğini söyledi. Asım Akansoy, Akansoy sözlerine “Ülkede her şey çığrından çıktı bir kabile devlet haline döndük. Devlet ciddiyetinin dışına çıkan bir durum söz konusu. Tatar bizimle ilgili kontrolsuz konuşuyor, atıp tutuyor. Talat döneminde seçimlere müdahale için AB’nin ne fonu verdiğini Tatar açıklamalıdır! Bizim adımıza para mı dağıtıldı, insanlar, iş adamları, aydınlar, gazeteciler, siyasiler tehdit mi edildi? Buyursun hemen söylesin. İnsan bir iddiada bulunurken oturduğu yerin ağırlığını bilmeli, yerle bir etmemeli. Yerle bir edilmiş bir temsiliyet vardır”