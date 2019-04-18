Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

CTP Milletvekili Akansoy Guterres'in raporunu değerlendirdi

CTP Milletvekili Asım Akansoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son raporunda başta Anastasiadis'e olmak üzere, her iki tarafa da ciddi mesajlar ve uyarılar bulunduğunu söyledi.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:30
CTP Milletvekili Akansoy Guterres'in raporunu değerlendirdi
banner44

Akansoy, Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sonduğu raporu değerlendirdi.

banner41
Akansoy, “Kıbrıs Türk tarafında çeşitli kesimler, gelinen aşamada BM'nin çok daha güçlü inisiyatif almasını ya da kendi doyasına sahip çıkmasını bekliyor. Çünkü içinde bulunduğumuz uluslararası konjonktürde Kıbrıs sorununun gündemden düşmesinin/düşürülmesinin Kıbrıslı Türkler için olduğu kadar Kıbrıslı Rumlar için de olumlu sonuçları doğurmayacağını çok iyi görüyor.” dedi.

Raporun, ‘beklentilerin düşürülerek/yönetilerek, refah, güven ve büyümeye odaklanılması gerektiğini,  toplumların ise buna yeterince hazırlanmadığını’ vurguladığını kaydeden Akansoy, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası camia aslında bize bir ayna tutuyor ve sorun sizin sorununuz, ben dosyama sahip çıkarım, adım atın ben yanınızdayım. Her şeyi benden beklemeyin diyor. Dikkate değer. Umutsuz olmak, kafa karıştırmak değil yeni bir durum değerlendirmesi ile çalışmak gerekir. Federasyon bitti, AB içinde iki ayrı devlet gibi konfederasyon gibi seçeneklerin hiç kimse tarafından dikkate alınmadığı, Anastasiadis'in popülist ve sorumsuz çıkışlarının bir benzeri olduğu ise açıktır. Konu bile edilmemekte, dikkate alınmamaktadır.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Akansoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Guterres’in Raporu, Kıbrıs konusunun çözümüne en küçük bir katkı sağlayamayacak”
“Guterres’in Raporu, Kıbrıs konusunun çözümüne en küçük bir katkı sağlayamayacak”
Cumhurbaşkanı çocuklarla biraradaydı
Cumhurbaşkanı çocuklarla biraradaydı
Çevreci Örgütler Akkuyu’daki Nükleer Santrala Karşı İnsan Zinciri Oluşturacak
Çevreci Örgütler Akkuyu’daki Nükleer Santrala Karşı İnsan Zinciri Oluşturacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim