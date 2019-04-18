CTP Milletvekili Akansoy Guterres'in raporunu değerlendirdi

Akansoy, Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sonduğu raporu değerlendirdi.

Akansoy, “Kıbrıs Türk tarafında çeşitli kesimler, gelinen aşamada BM'nin çok daha güçlü inisiyatif almasını ya da kendi doyasına sahip çıkmasını bekliyor. Çünkü içinde bulunduğumuz uluslararası konjonktürde Kıbrıs sorununun gündemden düşmesinin/düşürülmesinin Kıbrıslı Türkler için olduğu kadar Kıbrıslı Rumlar için de olumlu sonuçları doğurmayacağını çok iyi görüyor.” dedi.

Raporun, ‘beklentilerin düşürülerek/yönetilerek, refah, güven ve büyümeye odaklanılması gerektiğini, toplumların ise buna yeterince hazırlanmadığını’ vurguladığını kaydeden Akansoy, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası camia aslında bize bir ayna tutuyor ve sorun sizin sorununuz, ben dosyama sahip çıkarım, adım atın ben yanınızdayım. Her şeyi benden beklemeyin diyor. Dikkate değer. Umutsuz olmak, kafa karıştırmak değil yeni bir durum değerlendirmesi ile çalışmak gerekir. Federasyon bitti, AB içinde iki ayrı devlet gibi konfederasyon gibi seçeneklerin hiç kimse tarafından dikkate alınmadığı, Anastasiadis'in popülist ve sorumsuz çıkışlarının bir benzeri olduğu ise açıktır. Konu bile edilmemekte, dikkate alınmamaktadır.”