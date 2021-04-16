CTP Milletvekili Özdil Nami, "Yargının yanındayız" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami, Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın iki maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmesi üzerine Türkiye’den gelen açıklamaları eleştirdi.

Nami, kurumlara yabancıların da saygı duyması için çalışırken Türkiye makamlarının KKTC Anayasa Mahkemesi kararının değiştirilmesi için yaptığı açıklamaların kabul edilemeyeceğini kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı bunu da mı görecekti... Çok yazık... “ diyen Nami, ‘yargının yanındayız’ mesajı verdi.