CTP Milletvekilleri açtı, UBP Milletvekilleri kapattı!

ÖZEL HABER

Genel Kurulda yaşanan gerilim milletvekillerinin sözlü tartışmaları artarak devam ederken, Meclis Başkanı Zorlu Töre ise ara ver taleplerine iyi niyetli bir talep olarak görmüyorum dedi. Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın konuşma yapmak istediğini duyurdu.

Meclis kürsüsünü çevreleyen CTP’li vekiller ise kürsüyü terk etmiyor….

CTP Milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi aday adayı Sıla Usar belediye emekçilerinin sesinin duyulması için oturumun yapıldığı salonun pencerelerini açtı. O sırada UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu ise pencereleri kapatınca dışarıdaki gerilim arttı. Töre, 10 dakika meclis oturuma ara verdi