CTP: Mücadele hem Meclis’te, hem sokakta devam edecek

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, demokrasiyi içselleştiremeyen, siyaseti bir şey olmak üstüne kuranların ülkeye verdiği zararın her geçen gün arttığı kaydedildi.

CTP açıklamasında, demokratik ve ekonomik fakirleşme yaratan, alım gücünü yerle bir eden, kendi gibi düşünmeyene tahammül edemeyen zihniyetin ömrünün giderek azaldığı, Kıbrıs Türk halkının, söz konusu zihniyetin antidemokratik ve Anayasa tanımayan tavırlarına gereken yanıtı vereceği belirtildi.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Üretime devam edebilmek için mücadele veren hayvancıların eylemine müdahale eden ve ifade özgürlüğüne tahammül edemeyenler, demokrasiye bir gün herkesin ihtiyacı olacağını da unutmamalıdır. Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz olan bu zihniyet, halkın gerçek gündeminden giderek uzaklaşmaktadır. Halkın gerçek gündemi geçimdir. Krizin üzerine kriz ekleyip her gün sorun yaratan bu zihniyet, müdahaleleri de normalleştirmeye çalışmaktadır.



Bu ülkede ne müdahaleler ne antidemokratik hareketler ne de özgürlüklerin kısıtlanmaya çalışılması normalleştirilemeyecektir. CTP hem Meclis’te hem sokakta mücadeleyi yükseltecek, bu zihniyete de demokrasiyi ve özgürlükleri istese de istemese de öğretecektir. Üreten ve var oluş mücadelesi veren tüm kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.”