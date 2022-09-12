CTP MYK belirlendi

Genel Sekreterliğe Asım Akansoy, Erdoğan Sorakın ve Erkut Şahali aday oldu ve ilk seçim yapıldı. Parti Meclisi üyelerinin oy kullandığı seçimin sonucunda seçimi Asım Akansoy önde tamamlayarak CTP Genel Sekreteri olmaya hak kazandı. Ardından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve üyeler yine oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda MYK’ya giren isimler şu şekilde oluştu:

Genel Başkan Tufan Erhürman

Genel Sekreter Asım Akansoy

Sıla Usar İncirli

Muhittin Tolga Özsağlam

Fazilet Özdenefe

Ürün Solyalı

Birol Karaman

Fide Kürşat

Fikri Toros

Ali Karavezirler

Filiz Besim

CTP MYK, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek.