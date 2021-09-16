CTP nin genç yüzü Onur Olguner sokağa çıkma yasağını eleştirdi.

Olguner'in eleştirisi şu şekilde:

Ercan’dan ülkeye gelecek turistleri ve öğrencileri, Güney Havaalanlarından adaya gelen ve kuzeye geçmeyi düşünen turistleri ve bizim tarafta geçip döviz bırakan Kıbrıslı Rumları da etkiliyor.

Yani turizm açısından ülke ekonomisinde ciddi kayıplara sebep oluyor.

Bu kadar keskin ekonomik kayıplara sebep vermesine rağmen gece sokağa çıkma yasağının bizlere sunulan elle tutulur somut bir artısı yok. Yada varsa da biz bilmiyoruz.

Sevgili hükümet, ya bizi bilimsel verilerle bu uygulamanın gerekliliği konusunda bizi ikna edin..

… YADA 12’DEN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA BİR AN ÖNCE SON VERİN.