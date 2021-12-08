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Öznacar, “Bu ülkede kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik sistemin kurulabilmesi, gençlerimizin yurt dışına giderek bu ülkenin beyin göçü vermemesi, Kıbrıs Türk kimliğinin olabilmesi ve bu adada özne olabilmek için aday oldum. Uzmanlık alanlarımdan biri de kriz yönetimi. Bu ülkede ekonomik olarak her eve ateş düşmüş durumda. Bu ülkede ekonomik anlamda bir kriz yönetimi yok. Filistin’in geldiği duruma bu ülkeyi düşürmeyeceğiz. Bu yüzden aday oldum. Kıbrıs Türkü bunu hak etmiyor. Kıbrıs Türkü iyi yönetilmeyi hak ediyor. Askerlikte, kamuda ve akademik alanda ve uluslararası alanda edindiğim tecrübeleri bu topluma katabilmek için aday oldum” dedi.



Mecliste bir disiplinsizlik havasının hâkim olduğuna işaret eden Öznacar, “Bu ülkede disiplini meclise de koyabilmemiz gerekiyor. Diğer partilere oranla CTP sorgulayan bir partidir. En iyisini yapmaya çalışıyor. Eğer bu halk bize inanır ve güvenirse orada da disiplini sağlayacağız” dedi.

İnsanların siyasete karşı bir güvensizliğinin olduğuna dikkat çeken Öznacar, “İnsanların siyasete güveni kalmadı. Bizim bu toplum için omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. Artık futbol takımı tutar gibi hatalarıyla günahlarıyla destekleyeceğimiz bir dönemde değiliz. Biz doğruların peşinden gideceğiz. CTP olarak siyasete kırılan güveni yeniden inşa etmeye hazırız. Güçlü ekibimizle halkımızı önüne çıkarak o güveni tazelemeye hazırız” dedi.

Öznacar, “Demokratik bir seçim olmasını ve bütün adayların bu memleket için çalışarak bir kavga değil birlikte hareket etmesini, birbirimizi ötekileştirerek değil fikirlerin tartışacağı bir seçim olmasını diliyorum” dedi.