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CTP Parti Meclisi belirlendi

04 Eylül 2022 Pazar 22:06
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CTP Parti Meclisi belirlendi


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün 28. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi ve 75 kişilik Parti Meclisi belirlendi. 927 üyenin oy kullandığı seçimde Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 75 kişilik liste alfabetik sıraya göre şu şekilde:

AHMET    LATİF
ALEV    ŞENSOY
ALİ    KARAVAZİRLER
ALPAY    ÇELEBİ
ARMAĞAN    CANDAN
ASIM    AKANSOY
ASLI    MURAT
AZİZ    KAYA
BEHÇET    ÖZNAÇAR
BENGİZ    EROĞLU
BİLEN    SAYILI
BİROL    KARAMAN
     BURHAN    ERASLAN
ÇAĞKAN    KABATAŞ
CEMAL    MERT
CEMİL    SARIÇİZMELİ
CENK    PAŞA
CEYHUN    BİRİNCİ
ÇİÇEK    GÖÇKÜN
DERVİŞ    AYGIN
DEVRİM    BARÇIN
DOĞUKAN    AKDENİZ
DUDU KILINÇ    CUMAOĞULLARI
ERDOĞAN    SORAKIN
ERDOĞAN    GARİP
ERKUT    ŞAHALİ
FATMA    ŞENÇAĞ
FAZİLET    ÖZDENEFE
FERİHA    TEL
FİDE    KÜRŞAT
FİKRİ    TOROS
FİLİZ    BESİM
GAYE    ASTAN ÇOBAN
GÖKHAN    PAŞA
GÜLDEN    KARAKAYA
HAFFE    IŞISAL
HALİL    USKURİ
HAMİT    CANER
HASAN    ÖZTAŞ
HAŞİM    KİRACIOĞLU
HASRET    DESTEBANOĞLU
HAZAR    VAHİP
HÜDA    AVŞAROĞLU
HÜLYA    DEMİREL AKBİL
HÜLYA    DEVAŞAN
HURİ    AKANSOY
HÜSEYİN    ÖZEL
HÜSEYİN    GÜRŞAN
İZLEM    NİZAM
MAHMUT    KANBER
MEFTÜNE    HOCALI
MEHMET    ÇAĞLAR
MEHMET    CEYLANLI
MEHMET K.    KİŞİ
MUHİTTİN T.    ÖZSAĞLAM
OSMAN    BİCAN
ÖYKÜ    AKCAN
REYHAN    SOYSEVEN
SALAHİ    ŞAHİNER
SERKAN    SOYALAN
ŞİFA    ÇOLAKOĞLU
SILA    USAR İNCİRLİ
SİMGE    OKBURAN
SUZAN    KISAOĞLU
TEBERRÜKEN    ULUÇAY
TEKİN    SÖYLEMEZ
TUFAN    VUDALI
TÜLAY    SÖNMEZ
TÜLİN    MURAT
ULAŞ    ERZEN
UMURE    ÖRS
ÜRÜN    SOLYALI
VELİ    ARDIÇ
YALÇIN    KÖMÜRCÜGİL
ZALİHE    SİPAHİ
 

Anahtar Kelimeler:
CTPParti Meclisi
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