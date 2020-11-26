CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, diğer partilerle hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde yapılan görüşmeleri değerlendirecek.

Yapılacak toplantı bugün saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

CTP heyeti Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen partilerle sırasıyla görüşmüş ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ifadeleriyle “UBP ile yapılan görüşmede dahi, temel ilkeler çerçevesinde” hemfikir olmuştu.

Görüşmelerin öncesinde de CTP kanadından yapılan açıklamada kurulacak bir hükümetin ‘seçim hükümeti’ olması tasarlanıyordu...