Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı
Planları çöktü
Planları çöktü

CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, diğer partilerle hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde yapılan görüşmeleri değerlendirecek.

26 Kasım 2020 Perşembe 09:51
743 Okunma
CTP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, diğer partilerle hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde yapılan görüşmeleri değerlendirecek.

Yapılacak toplantı bugün saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

CTP heyeti Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen partilerle sırasıyla görüşmüş ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ifadeleriyle “UBP ile yapılan görüşmede dahi, temel ilkeler çerçevesinde” hemfikir olmuştu.

Görüşmelerin öncesinde de CTP kanadından yapılan açıklamada kurulacak bir hükümetin ‘seçim hükümeti’ olması tasarlanıyordu...

Son Güncelleme: 26.11.2020 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Tatar, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü
Çakıcı'dan birliktelik mesajı
Çakıcı'dan birliktelik mesajı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim