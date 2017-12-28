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CTP piyangosu çekildi

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CTP dün akşam Lefkoşa’da 47’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:55
CTP piyangosu çekildi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün akşam Lefkoşa’da 47’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Hidden Garden’da gerçekleştirilen etkinlik, grup RAST’ın sahne almasıyla devam etti.

Parti tarihinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ise büyük beğeni topladı. Gecede, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın konuşmasının sonunda Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, partinin yaşayan kurucularından Hüseyin Celal ve eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu sahneye çağrılarak aile fotoğrafı çekildi ardından pasta kesildi.

Gecede ayrıca, 47 yıldır ‘ciddi, güvenilir, büyük piyango’ sloganıyla düzenlenen geleneksel CTP piyangosu da çekildi. 

YAPILAN PİYANGODA KAZANAN NUMARALAR ŞÖYLE>>>

Erhürman: "47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçiyoruz"
Erhürman: "47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçiyoruz"
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