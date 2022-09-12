CTP PM toplandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda Genel sekreterini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu belirlemek üzere toplandı.

79 Kişilik Parti Meclisi'nde 4 kişinin raporlu olması nedeniyle 75 Parti Meclisi üyesi şu dakikaklarda oy kullanıyor.

CTP-PM ilk olarak Genel sekreteri belirleyecek, ardındansa 11 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecek.

Genel sekreterlik için Erdoğan Sorakın, Asım Akansoy ve Erkut Şahali yarışıyor.