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CTP PM toplandı

Oy verme işlemi genel sekreterlik için devam ediyor

12 Eylül 2022 Pazartesi 20:49
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CTP PM toplandı


Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda Genel sekreterini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu belirlemek üzere toplandı.
79 Kişilik Parti Meclisi'nde 4 kişinin raporlu olması nedeniyle 75 Parti Meclisi üyesi şu dakikaklarda oy kullanıyor. 
CTP-PM ilk olarak Genel sekreteri belirleyecek, ardındansa 11 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecek. 
Genel sekreterlik için Erdoğan Sorakın, Asım Akansoy ve Erkut Şahali yarışıyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiPM
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