Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda Genel sekreterini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu belirlemek üzere toplandı.
79 Kişilik Parti Meclisi'nde 4 kişinin raporlu olması nedeniyle 75 Parti Meclisi üyesi şu dakikaklarda oy kullanıyor.
CTP-PM ilk olarak Genel sekreteri belirleyecek, ardındansa 11 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecek.
Genel sekreterlik için Erdoğan Sorakın, Asım Akansoy ve Erkut Şahali yarışıyor.
CTP PM toplandı
Oy verme işlemi genel sekreterlik için devam ediyor
12 Eylül 2022 Pazartesi 20:49
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda Genel sekreterini ve Merkez Yönetim Kurulu'nu belirlemek üzere toplandı.