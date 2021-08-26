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CTP: “Salgın Hızlandıkça Sağlık Hizmetlerindeki Kaos Büyüyor”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “ülkede Covid-19 salgını hızla sürerken hükümetin gerekli organizasyon ve tedbirleri uygulamadığını, sağlık hizmetleri Covid-19 salgınının da yükü ile ciddi bir kaosa sürüklendiğini” belirtti.

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:52
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CTP: “Salgın Hızlandıkça Sağlık Hizmetlerindeki Kaos Büyüyor”

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, pandeminin sonuçlarına işaret edilerek hafife alınmaması gerektiği vurgulandı.
“TESTLERİN ÜCRETLİ YAPILMASI, SALGINLA MÜCADELEDE GÜCÜ ZAYIFLATACAK”
Yoksul varsıl, işveren çalışan, aşılı aşısız olduklarına bakılmaksızın devletin her yurttaşın sağlığından sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, testlerin ücretli olmasının salgınla mücadele gücü zayıflatacağı ifade edildi; şöyle denildi:
“Salgınla mücadelede pozitif olguların tespiti ve erken izolasyonu temeldir, bu da yaygın olarak test yapılması ile mümkün olabilir. Azınlık hükumetinin dün aldığı kararlar imkanı olmayan kişilerin test yapmaktan kaçınmalarına ve salgının daha da kontrolden çıkmasına yol açacaktır. Ekonomik krizin giderek derinleştiği bu günlerde testlerin ücretli yapılmasına ilişkin alınan karar salgınla mücadele gücümüzü daha da zayıflatacaktır.”
CTP, kamu hastaneleri ve kamu sağlık merkezlerinde önceden de olan hekim, hemşire, sağlık çalışanı ve alt yapı eksiklikleri Covid-19 ve Covid-19 dışı sağlık sorunları ile aynı anda mücadele etmeyi imkansız hale getirdiğine işaret ederek, sağlık merkezlerinin güçlendirilmesini istedi.
Hastanelerde malzeme eksikliği yaşandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
“Hekimler ve hemşireler tedavi ve bakım hizmetlerini sürdürürken malzeme bulmakta zorlanmaktadır. Rutin kan tetkikleri bile yapılamamaktadır. Diğer taraftan pandeminin yanı sıra ekonomik krizin varlığı da kamusal sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı belirgin ölçüde artırmıştır. Hükumet kamu sağlık merkezlerini güçlendirmesi gerektiğini anlamamakta, insanların en çok ihtiyacı olan içinden geçtiğimiz bu günlerde sağlığa gerekli desteği vermemektedir. İnsanlarımız sağlık hizmeti alırken de verirken de kendi başlarının çaresine bakmaya bırakılmıştır. Azınlık hükumetini bu ülkenin bir salgınla mücadele ettiği gerçeğini görmeye ve sağlıktaki eksiklikleri ivedilikle gidermek için gerekli desteği vermeye çağırırız.” 

“AŞILAMA KAMPANYALARI BAŞLATIN”

CTP açıklamasında, Covid-19 ile mücadelede virüse karşı aşılamanın insanlığın bugün için en büyük silahı olduğunun defalarca ifade edildiği belirtilerek insanları, özellikle gençleri aşı olmaya teşvik için bilgi kirliliği yerine doğru ve bilimsel bilgi almayı kolaylaştıracak çalışmalar yapılmasının önerildiği kaydedildi.
Açıklamada şunlar belirtildi:
“Salt ‘aşı olun’ demek yeterli değildir. İnsanların danışmanlık hizmeti alabileceği ve aşı olmaya yönelebileceği ‘aşı kampanyaları’ gibi organizasyonlar ciddi şekilde ihmal edilmiştir. Dahası insanlarımız nerede ne zaman hangi aşıyı olabileceklerini öğrenmekte büyük güçlük çekmektedir. Aşılama merkezlerinin ve görevli personel sayıları artırılmalıdır. Salgın ile mücadelede en büyük gücümüz aşıdır. Birinci, ikinci, üçüncü doz aşı hizmetine kolay ulaşım sağlanmalı, kısıtlamalar (yaş, belirli meslek gruplar vb.) azaltılmalı, aşı olmak isteyenlerin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Merkezlerden uzak bölgelerde (perifer) yerel yönetimlerle de işbirliği yapılarak aşılama yaygınlaştırılmalıdır. Üniversitelerimizde öğrenim görmeye gelen öğrencilerin aşılamaları hızlı ve organize bir şekilde yapılmalıdır.  Hepimiz güvende olana kadar hiç birimiz güvende olmayacağı unutulmamalıdır.”
CTP,  salgın sürerken ülkede sağlık hizmetlerinin büyük bir kaosa sürüklendiği görüşü de ifade edilerek “Kötü, organize olamayan, doğru ve zamanında kararlar alamayan, denetimde yetersiz, şeffaflıktan uzak, tartışmalı işlerden başını kaldıramayan, salgına değil kendi siyasi çıkar ve hesaplarına odaklanan bu azınlık hükumetinin gücü, insanlarımızın başta sağlık olmak üzere ekonomik ve sosyal sorunlarının hiçbirini çözmeye yeterli değildir. Azınlık hükümeti bir an önce gitmelidir” ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTP
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