CTP, Skoda’yı Kabul Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bugün Parti Genel Merkezi’nde Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jan Skoda’yı kabul etti. Görev süresi dolduğundan dolayı emekliye ayrılacak olan Skoda, CTP’ye veda ziyaretinde bulunurken, Slovakya Büyükelçiliği’nin Kıbrıs Sorununa dair yaptığı çalışmalar da ele alındı. İki toplumlu siyasi partiler arasında süregelen diyaloga ev sahipliği yaptığından dolayı Skoda’ya teşekkür edildi. CTP heyeti ayrıca görüşmede, görevi devralacak olan yeni büyükelçiyle de işbirliği ve toplumlararası yakınlaşma için tüm inisiyatiflerde yer alarak destekleyeceğini belirtti. Erhürman ve Toros, Skoda’ya bundan sonraki yaşamında sağlık ve huzur dileğinde bulundu.