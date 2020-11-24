CTP-TDP görüşmesi sona erdi

Hükümet kurma görevini devralan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi partilerle görüşmelere devam ediyor.
CTP heyeti, saat 16.00'da Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.
Görüşme sonrası açıklama yapılıyor:
Hükümet kurma görevini devralan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi partilerle görüşmelere devam ediyor. CTP heyeti, saat 16.00'da Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.
Hükümet kurma görevini devralan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi partilerle görüşmelere devam ediyor.
CTP heyeti, saat 16.00'da Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.
Görüşme sonrası açıklama yapılıyor: