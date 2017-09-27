CTP: "TÜK özel bir bankaya mı ipotek edildi?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK), sınırlı miktarda stoku bulunduğunu ve ithal arpanın fiyatını gerekçe göstererek yemlik arpaya ortalama yüzde 8’lik bir zam yaptığını hatırlatarak, “Öncelikle tüm hayvancılık sektörü olmak üzere, piyasanın genelinde pahalılık yaratacak bu karar TÜK’ün iyi yönetilmediğinin de açık bir göstergesidir” dedi.

“HAYVANCILIK SEKTÖRÜ GÖZDEN ÇIKARILDI”

CTP’den yapılan açıklamada, 18 Eylül tarihinde basına yansıyan demecinde “depolarında iki aylık stok bulunduğunu” ifade eden TÜK müdürünün, bundan bir hafta sonra yapılan zamma ilişkin olarak “sınırlı miktarda stok kalmış olmasını” gerekçe olarak dile getirmesinin gayrı ciddi bir durum olduğu savunularak, “Yine açıklamalarında hükümetin yemlik arpaya herhangi bir sübvansiyonunun olmadığını belirterek aslı