CTP Üyeleri Sandık Başına Gidiyor

CTP üyeleri 11 Aralık Cumartesi sabah saat 09.30’dan akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek.
CTP kontenjan adaylarını ise ilerleyen günlerde açıklayacak.
CTP’nin 23 Ocak erken Genel Seçimleri aday adayları şu şekilde:
Lefkoşa
1 Ahmet Muratoğlu
2 Ayşe Alioğlu
3 Cenk Paşa
4 Derviş Bladanlı
5 Doğuş Derya
6 Filiz Besim
7 Haffe Işısal
8 Hasan Hüda Ecer
9 Hülya Batunlu
10 Mehmetali Güröz
11 Muhittin Tolga Özsağlam
12 Ödül Muhtaroğlu
13 Sıla Usar İncirli
14 Tekin Söylemez
15 Ürün Solyalı
16 Yaşar Aracı
Mağusa
1 Asım Akansoy
2 Behçet Öznacar
3 Ceyhun Ümiter
4 Cihan Tunceli
5 Derviş Karaca
6 Erkan Tekeli
7 Erkut Şahali
8 Gaye Astan Çoban
9 Hamit Caner
10 Şifa Çolakoğlu
11 Teberrüken Uluçay
Girne
1 Alpay Çelebi
2 Fazilet Özdenefe
3 Fikri Toros
4 Mahmut Kanber
7 Mustafa İlgen
5 Niyal Öztürk
6 Ongun Talat
8 Özge Tahiroğlu
9 Pembe Ardıç
10 Salih Sarpten
İskele
1 Ahmet Cenk Musaoğlulları
2 Biray Hamzaoğulları
3 Fide Kürşat
4 Fikret Civisilli
5 Hüseyin Mülazim
6 Suphi Coşkun
7 Yalçın Kömürcügil
Güzelyurt
1 Armağan Candan
2 Aslı Murat
Lefke
1 Salahi Şahiner
2 Tuncay Sarıyer