Künye
Kıbrıs 13
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107
Flaş Haber
Covid-19'dan 3. ölüm!
Kapat

CTP Üyeleri Sandık Başına Gidiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapacağı ‘Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’ ile netleştirecek. 

08 Aralık 2021 Çarşamba 16:55
86 Okunma
CTP Üyeleri Sandık Başına Gidiyor
banner108

CTP üyeleri 11 Aralık Cumartesi sabah saat 09.30’dan akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek. 
CTP kontenjan adaylarını ise ilerleyen günlerde açıklayacak. 

CTP’nin 23 Ocak erken Genel Seçimleri aday adayları şu şekilde: 

Lefkoşa 
1 Ahmet Muratoğlu
2 Ayşe Alioğlu
3 Cenk Paşa
4 Derviş Bladanlı 
5 Doğuş Derya  
6 Filiz Besim 
7 Haffe Işısal 
8 Hasan Hüda Ecer
9 Hülya Batunlu
10 Mehmetali Güröz 
11 Muhittin Tolga Özsağlam 
12 Ödül Muhtaroğlu
13 Sıla Usar İncirli 
14 Tekin Söylemez
15 Ürün Solyalı 
16 Yaşar Aracı 

Mağusa 
1 Asım Akansoy
2 Behçet Öznacar 
3 Ceyhun Ümiter 
4 Cihan Tunceli 
5 Derviş Karaca
6 Erkan Tekeli
7 Erkut Şahali 
8 Gaye Astan Çoban 
9 Hamit Caner
10 Şifa Çolakoğlu
11 Teberrüken Uluçay

Girne 
1 Alpay Çelebi
2 Fazilet Özdenefe
3 Fikri Toros 
4 Mahmut Kanber
7 Mustafa İlgen
5 Niyal Öztürk 
6 Ongun Talat
8 Özge Tahiroğlu
9 Pembe Ardıç 
10 Salih Sarpten 

İskele 
1 Ahmet Cenk Musaoğlulları
2 Biray Hamzaoğulları 
3 Fide Kürşat 
4 Fikret Civisilli
5 Hüseyin Mülazim 
6 Suphi Coşkun
7 Yalçın Kömürcügil

Güzelyurt  
1 Armağan Candan
2 Aslı Murat

Lefke 
1 Salahi Şahiner 
2 Tuncay Sarıyer

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Arslan: “UBP 23 Ocak'ta tek başına iktidara doğru gidiyor”
Ahmet Arslan: “UBP 23 Ocak'ta tek başına iktidara doğru gidiyor”
Sanayi Odası: Sanayi Bölgelerini Kirletenler Cezalandırılmalı
Sanayi Odası: Sanayi Bölgelerini Kirletenler Cezalandırılmalı
15 Aralık’a kadar hava tahmin raporu!
15 Aralık’a kadar hava tahmin raporu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim