CTP VE AKEL’DEN ORTAK AÇIKLAMA

CTP ve AKEL yaptıkları yazılı ortak basın açıklamasında, Kıbrıs konusunda yapılacak gayri resmi toplantıya hazırlık olarak Ada’nın BM zemininde yeniden birleşme vizyonu ve bağlılığının her iki toplumda da tüm seviyelerde hâkim olması gerektiği kaydedildi.

İş birliği ve dayanışmanın sadece resmi müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarıyla ilgili olarak değil, aynı zamanda mevcut pandemiyle ilgili zorlukların yönetimi açısından da iki toplumda en önemli öncelik olması gerektiği belirtilen açıklamada, müzakerelerin anlamlı ve aciliyet duygusu içerisinde sonuç odaklı olması gerektiği kaydedildi.

“25 Kasım 2019’da Berlin’de yapılan gayri resmi toplantının ardından BM tarafından yapılan açıklamada vurgulandığı gibi, sürecin iki taraf arasında varılan yakınlaşmaları, iki liderin ortak açıklamasını ve Guterres Çerçevesini temel alması koşuluyla bu hedefe ulaşılabilir. Hâlihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış olan konuların yeniden müzakereye açılması diyaloğu sadece karmaşıklaştıracak ve geciktirecektir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, nihai hedefin, BM’nin ilgili tüm kararları ve parametreleriyle tamamen uyumlu, siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli ve iki toplumlu bir federal çözüm için stratejik bir siyasi anlaşmaya varmak olması gerektiği kaydedildi.

Bu hedef yolunda olası bir başarısızlığın statükoyu devam ettireceği, bölünmeyi daha da derinleştireceği ve iki toplumu birbirlerinden daha da uzaklaştıracağı ileri sürülen açıklamada, “Statüko durağan değildir ve kalıcı barış, güvenlik ve refah açısından zararlı sonuçların artmasına yol açacaktır. Bu, ada için olduğu kadar bölge için de kesinlikle geçerlidir.

Liderlere, birlikte gerekli önleyici tedbirleri almaları ve geçiş noktalarından geçişlerin normalleştirme çağrımızı yineliyoruz. Daha fazla gecikme olmaksızın güvenli geçişler için koşullar sağlık bilimcilerinin yönlendirme ve tavsiyelerine uyarak belirlenmeli, benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Partilerimiz bu tür hareketleri mümkün olan her şekilde desteklemeye hazırdır.” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk toplumuna AB aşılarının tedarikine ilişkin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin kolaylık sağlamasını selamladıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Aşılar süreklilik ve orantılılık prensipleri temelinde paylaşılmalıdır. Kamu sağlığı güvenliğine hizmet edebilmek için, bu çalışma iş birliği ve dayanışma ruhuyla devam etmeli ve yoğunlaştırılmalıdır.

Partilerimiz her iki toplumu da federal çözüme hazırlamaya yönelik tüm çabaları desteklemekte kararlı olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki konferans öncesinde sivil toplum örgütlerinin ve hareketlerin harekete geçirilmeleri için bu çabalar güçlendirilmelidir. Bu çerçevede, iş birliğimizi her düzeyde iki toplum arasında karşılıklı anlayışı ve yeniden yakınlaşmayı arttırma çabası içerisinde olacağız.”