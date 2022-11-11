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CTP ve BKP anlaştı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) heyetleri, bugün CTP Genel Merkezinde bir araya geldi.

11 Kasım 2022 Cuma 14:07
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CTP ve BKP anlaştı!



Görüşmede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyesi Birol Karaman, Muhittin Tolga Özsağlam ve Ürün Solyalı hazır bulundu. BKP adına ise toplantıda Genel Başkan İzzet İzcan, Genel Sekreter Salih Sonüstün, MYK üyeleri Münür Özdiren, Ülker Fahri, Fatoş Dede, Hüseyin Yılmaz Yaşarcan ve Hüseyin Avcı hazır bulundu. Toplantıda, yerel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Heyetler, yerel koşulların bir sonucu olarak iş ve güç birliği yapma noktasında ortak fikir birliğine vardı. Heyetler aşağıda belirtilen ortak deklarasyonu bir başlangıç metni olarak kamuoyuna duyurdu. CTP ve BKP heyetleri ayrıca, önümüzdeki süreçte, başta yerel seçimler olmak üzere çeşitli konularda fikir, düşünce ve işbirliği geliştirilmesinin koşullarını aramak üzere kararlılıklarını ortaya koydu. 

Ortak Deklarasyon şu şekilde: 

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Birleşik Kıbrıs Partisi 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirmiş oldukları ortak toplantıda; 
Kıbrıs’ta mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığı gerçeğinden hareketle, Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının geliştirilmesi ve iradesinin hayat bulması noktasında mücadelenin yükseltilebilmesi için ve  
Kıbrıs’ta BM parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyona ulaşılabilmesi yönündeki çabaların her düzeyde yoğunlaştırılabilmesi için, 
25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerden başlamak üzere, önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı almıştır. 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

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