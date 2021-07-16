Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

“CTP ve TDP’nin almış olduğu karar toplumsal varoluş mücadelesini güçlendirdi”

banner102

Dev-İş, CTP ve TDP’nin almış olduğu kararın on yıllardır süren Kıbrıslı Türk toplumunun varoluş mücadelesi güçlendirdiğini belirtti.

16 Temmuz 2021 Cuma 20:12
52 Okunma
“CTP ve TDP’nin almış olduğu karar toplumsal varoluş mücadelesini güçlendirdi”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Başkanı Koral Aşam bugün yaptığı yazılı açıklamada, CTP ve TDP’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitap edeceği Meclis oturumuna katılmama kararlarını selamladı. Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin on yıllardır süren varoluş mücadelesinin alınan bu kararlarla güçlendiği belirtildi.

Koral Aşam, “Eşitlik, egemenlik, devlet ve bağımsızlık olgularını dillerinden düşürmeyen atanmış azınlık hükümet mensupları, bu olguların yalnızca Kıbrıslı Rumlar için geçerli olduğu yanılsaması içerisinde Kıbrıslı Türk toplumunu hiçleştirerek görünmez kılmaktadırlar.” ifadeleri kullanıldı.

DEMOKRASİ VİTRİNİNİN CAMI KIRILDI
Açıklamasında cumhurbaşkanlığı seçim sürecine de değinen Aşam, Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturulan demokrasi vitrininin camının seçim sürecinde AKP, MHP ve partili Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan tarafından ‘pervasızca’ kırılmış olduğunu söyledi. Dev-İş Başkanı, 38 yıldır tanınmayan KKTC’nin, Kıbrıslı Türkleri tecrit altında tutup muhtaç kılmak için dayatılmaya devam edilmekte olduğunun altını çizdi.

Aşam açıklamasının devamında, “Bilinmelidir ki, Kıbrıslı Türklerin kırmızı çizgisi toplumsal varlıkları ve iradeleridir. Bu olgulara gelen her saldırı nereden gelirse gelsin kabul edilemezdir ve demokratik mücadele ile karşılanır.” uyarısında bulundu.

TOPLUMSAL MÜCADELEDE ÖLÜ TOPRAĞINI ÜZERİMİZDEN ATTIK
Koral Aşam iki muhalefet partisi CTP ve TDP’nin aldığı kararlarla ilgili, ‘Kıbrıslı Türk toplumsal mücadele adına ölü toprağının üzerimizden atılması anlamına gelmektedir.’ yorumunu yaptı.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamda, dünyayla bütünleşmek, çözüme ve barışa ulaşmak, toplumsal varlığımızı geleceğe taşımak adına gidilmesi gereken yol bellidir. Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları doğrultusunda, eşit egemenliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği ve tek uluslararası kimliği olan birleşik federal bir Kıbrıstır. Bu çözüm şekli dışındaki önerilerin hepsi hayalciliktir ve başka ajandalara hizmet etmektir.

Alınan boykot kararlarının muhtemeldir ki bir karşılığı olacaktır, o zaman da görev tüm ilerici, demokrat, barış güçlerine düşmektedir.

DEV-İŞ olarak çok netiz. Bu anlamda geçmişte de olduğu gibi verilmesi gereken tüm mücadelelerin içinde paydaşlarımızla birlikte en ön saflarda yer alacağız.

“Direnenler her zaman kazanamayabilir ancak kazananlar her zaman direnenlerdir”.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı
97'si yerel 106 pozitif vakaya rastlandı
Bu Bayram Eskisi Gibi Değil
Bu Bayram Eskisi Gibi Değil
“Meclis'te diyalog yerine tek tarafı konuşma olacak"
“Meclis'te diyalog yerine tek tarafı konuşma olacak"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim