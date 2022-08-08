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CTP ve UBP arasında gerginlik!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasipoğlu'nun, Konya'daki spor oyunları ile ilgili sözlerine tepki göstermesinin ardından UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu’ndan yanıt geldi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:20
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CTP ve UBP arasında gerginlik!
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Hasipoğlu, "Benimkisi sadece eleştiri - sadece muhalefet değil Sayın Erhürman, en azından kendi kapasitemle neler yapılması gerektiğini de yazdım. Bu arada eleştiri gemisinde hepimiz varız, zira siz de Başbakandınız, spor da size bağlıydı!” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
CTPUBPGerginlikUlusal Birlik PartisiCumhuriyetçi Türk Partisi
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