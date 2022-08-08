CTP ve UBP arasında gerginlik!

Hasipoğlu, "Benimkisi sadece eleştiri - sadece muhalefet değil Sayın Erhürman, en azından kendi kapasitemle neler yapılması gerektiğini de yazdım. Bu arada eleştiri gemisinde hepimiz varız, zira siz de Başbakandınız, spor da size bağlıydı!” ifadelerini kullandı.