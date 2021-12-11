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CTP ve UBP'de kaç kişi oy kullandı?

Saat 19.15 itibarıyla CTP'de bin 250, UBP'de 8 bin 188 üye oy kullandı

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:37
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CTP ve UBP'de kaç kişi oy kullandı?
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Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Ulusal Birlik Partisi 23 Ocak seçimlerindeki ekibini belirlemek için kurultay yapıyor.

UBP'nin Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kurultayında kurultayında saat 19.15 itibarıyla 8 bin 188 üye oy kullanmış durumda. UBP'de oy verme işlemi saat 21.00'e kadar devam edecek.

CTP'de ise kurultay heyecanı YDÜ AKM'deki seçimle devam ediyor. Saat 18.15 itibarıyla CTP'de kullanılan oy sayısı bin 250 oldu. CTP'de oy verme işlemi saat 20.00'de tamamlanacak.

Her iki kurultayda da oylar optik okuyucular ile sayılacak.

HP cuma akşamı adaylarını belirlemiş, DP ve YDP'de ise vekil adayları yarın yapılacak kurultaylar ile belirlenecek

Son Güncelleme: 11.12.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiUlusal Birlik Partisi
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