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CTP: “YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ülkemiz yargısının bağımsızlığını zedeleyecek açıklamalarda bulunmaları kabul edilemezdir” diyerek, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin “yargı bağımsızlığına sahip çıkmak” amacıyla yarın yapacağı eyleme destek belirtti.

18 Nisan 2021 Pazar 14:32
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CTP: “YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin “Din İşleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası”nın iki maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yargının bağımsızlığını zedeleyecek açıklamalarda bulunmalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti. 
Türkiye Cumhuriyeti’nden devlet yöneticilerinin ağır ithamlarla yargıyı hedef göstermesinin, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına, demokrasisine ve hukuk düzenine açıkça müdahale anlamı taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz ve demokratik düzenimizin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğiz. 
Bu kapsamda Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yargı bağımsızlığına sahip çıkmak amacıyla 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yapacağı eyleme destek belirtiriz.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi
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