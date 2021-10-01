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CTP, yerel seçimde başkent Lefkoşa'da iddialı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam “CTP Amiral gemisini de geri alacaktır” dedi.

01 Ekim 2021 Cuma 18:31
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CTP, yerel seçimde başkent Lefkoşa'da iddialı
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CTP Başkent Lefkoşa için oldukça iddialı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam “CTP Amiral gemisini de geri alacaktır” dedi.

Özsağlam, CTP’nin bir hizmet sembolü olduğunu vurguladığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“CTP Belediyelerde bir hizmet  sembolüdür... Önümüzdeki yerel seçimlerde sosyal belediyecilik, çağdaş ve akıllı  kent anlayışını Lefkoşa, Mağusa ve Girne gibi büyük kentlerde de  icra etmeye adayız. Kimsenin endişesi olmasın CTP Amiral gemisini de geri alacaktır...”

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