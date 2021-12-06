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CTP,23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, bugün yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 22:06
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CTP,23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, bugün yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı. CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. 

CTP 23 OCAK 2021 ERKEN GENEL SEÇİMLERİ ADAY ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE: 

Lefkoşa    
1    Ahmet Muratoğlu
2    Ayşe Alioğlu
3    Cenk Paşa
4    Derviş Bladanlı 
5    Doğuş Derya  
6    Filiz Besim 
7    Haffe Işısal 
8    Hasan Hüda Ecer
9    Hülya Batunlu
10    Mehmetali Güröz 
11    Muhittin Tolga Özsağlam 
12    Ödül Muhtaroğlu
13    Sıla Usar İncirli 
14    Tekin Söylemez
15    Ürün Solyalı 
16    Yaşar Aracı 
    
Mağusa    
1    Asım Akansoy
2    Behçet Öznacar 
3    Ceyhun Ümiter 
4    Cihan Tunceli 
5    Derviş Karaca
6    Erkan Tekeli
7    Erkut Şahali 
8    Gaye Astan Çoban 
9    Hamit Caner
10    Şifa Çolakoğlu
11    Teberrüken Uluçay
    

Girne    
1    Alpay Çelebi
2    Fazilet Özdenefe
3    Fikri Toros 
4    Mahmut Kanber
7    Mustafa İlgen
5    Niyal Öztürk 
6    Ongun Talat
8    Özge Tahiroğlu
9    Pembe Ardıç 
10    Salih Sarpten 
    
İskele    
1    Ahmet Cenk Musaoğlulları
2    Biray Hamzaoğulları 
3    Fide Kürşat 
4    Fikret Civisilli
5    Hüseyin Mülazim 
6    Suphi Coşkun
7    Yalçın Kömürcügil
    
Güzelyurt     
1    Armağan Candan
2    Aslı Murat
    
Lefke    
1    Salahi Şahiner 
2    Tuncer Sarıyer

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