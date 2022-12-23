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CTP’den BRT’deki programa katılmayacak UBP ve DP genel başkanlarına eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) siyasi parti başkanlarının bu akşam Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yer alacağı programa Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) genel başkanlarının katılmayacak olmasının demokratik teamülleri yerle bir ettiğini kaydetti.

23 Aralık 2022 Cuma 18:14
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CTP’den BRT’deki programa katılmayacak UBP ve DP genel başkanlarına eleştiri



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın programa katılmaya hazır olduğu, UBP ile DP parti başkanlarının katılması durumunda programda yer alacağı da açıklandı.

CTP’den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin Anayasa ve birçok yasayı ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiği, geriye kalan demokratik teamüllerin de yerle bir edildiği savunularak “Seçimlere 48 saatten az bir süre kala halkın karşısına çıkma cesareti gösteremeyenler, sandıkta destek mi bekliyorlar?” ifadelerine yer verildi.

CTP’den yapılan açıklamada şunlar da kaydedildi:

“BRTK’de bu akşam siyasi parti başkanlarının katılması planlanan programa hükümette yer alan UBP ve DP parti başkanlarının katılmayacağı kurum aracılığıyla tarafımıza bildirilmiştir. Seçim sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin, seçim yasaklarının son gününde parti başkanları düzeyinde değerlendirilmesi geleneği halkımızın çok uzun yıllardan beridir yaşamakta olduğu ve demokratik hoşgörü kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bir gelenektir.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman programa katılmaya hazırdır ve UBP ile DP parti başkanlarının katılması durumunda programda yer alacaktır. Bu kararlarında ısrar etmeleri halinde bile CTP programa mutlak surette bir temsilci gönderecektir. Bu iki siyasi partinin, seçimlere çok kısa bir süre kala halkımızın karşısına çıkmama eğilimlerini kınadığımızı bildirir, takdiri Kıbrıs Türk halkına bırakırız.”

Son Güncelleme: 23.12.2022 19:18
Anahtar Kelimeler:
CTP
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