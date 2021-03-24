Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

CTP’den Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşmelerine İlişkin Açıklama…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la dünkü görüşmelerinde Kıbrıs görüşmelerinin BM zeminine bağlı kalınarak sürdürülmesi gerektiği görüşünü iletti.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:28
25 Okunma
CTP’den Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşmelerine İlişkin Açıklama…

CTP basın bürosundan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede CTP’nin, Nisan ayının sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek, gayriresmî 5+BM toplantısı hakkında görüşleri Cumhurbaşkanı Tatar’a aktarıldı.

Görüşmede Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne milletvekili Fikri Toros eşlik etti. Toplantıda, Kıbrıs Türk liderliğinin Cenevre’de sergileyeceği tutum hakkında da CTP heyetine bilgi verildi.

Erhürman, gayriresmî 5 + BM toplantısının müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat olabileceğini, CTP’nin Birleşmiş Milletler zeminini oluşturan iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm yönündeki görüşünü Tatar’a aktardı. Toplantıda ayrıca daha fazla gecikmeden sonuç odaklı ve aciliyet duygusu içerisinde kapsamlı çözüm müzakerelerinin başlaması ve kalıcı barışa ulaşılması için gerekli adımların atılması talebi de Tatar’a iletildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçebel: “Öğretmenlik Sınavları Yapılmalı”
Gökçebel: “Öğretmenlik Sınavları Yapılmalı”
KEREM GÜRKAN’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
KEREM GÜRKAN’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
Üstel: “Önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşı gelebilir” 
Üstel: “Önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşı gelebilir” 
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim