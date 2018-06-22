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CTP’den Lefke’de aday tanıtım etkinliği

Lefke Belediyesi Başkanı ve CTP Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, dün akşam Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte proje tanıtım etkinliği düzenledi.

22 Haziran 2018 Cuma 17:05
CTP’den Lefke’de aday tanıtım etkinliği

Lefke Belediyesi Başkanı ve CTP Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, dün akşam Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte proje tanıtım etkinliği düzenledi. 

Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile çok sayıda Lefkeli yurttaş katıldı. 

CTP açıklamasına göre, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Belediyesi’nde dört yıl öncesine kadar yaşananların herkesin halen daha aklında olduğunu ve bölge halkının balık hafızalı olmadığını vurguladı. “Belediyenin herkes tarafından battığı kabul edilmiş, yolsuzluğa bulaştırılmış bir durumdayken”, Aziz Kaya’nın gelmesiyle birlikte yönetimin değiştiğini ifade eden Erhürman, belediyenin çalışanlara olan maaş geriliğini ödediğini, sosyal hakların eksiksiz yatırıldığını ve kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapabilecek hale geldiğini anlattı. Geçmişte yaşananların unutulması gafletine kimsenin düşmemesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Halk kararını verdi, dört yıldır hangi yolu yürüyorsa yine yürümeye devam edecek ve bir daha o karanlık günlerine dönmeyecek” diye konuştu. 

ÖZYİĞİT

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Milli Eğitim Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın göreve geldiği günden bugüne kadar verdiği hizmetlerde kalite standartlarını artırarak yolu yürüdüğünü söyledi. Özyiğit, “böyle inançlı kardeşlerimize destek olmak için, kenetlenmek için yola çıktık. Diğer bölgelerde olduğu gibi CTP’liler ve TDP’liler kucaklaştı. Hep beraber bu yolu yürüyeceğiz” dedi. 

KAYA: “ENKAZ EDEBİYATI YAPMAK YERİNE HALKIMIZA İNANDIK”

Lefke Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Aziz Kaya da yaptığı konuşmasında, dört yıl önce göreve geldikten sonra enkaz edebiyatı yapmadıklarını, Lefke halkına inanarak kararlı bir şekilde belediyeyi düzlüğe çıkardıklarını söyledi. Aziz Kaya, “Belki bu süreç üç yılımızı aldı ama adaletine, sözüne güvenilen bir yapı ortaya çıkardık” dedi. 

Gemikonağı Sahil Yürüyüş Yolu’nun yılan hikayesine döndüğünü ancak kendi dönemlerinde bu projenin tamamlandığını ifade eden Kaya, LAÜ’nün gösterdiği gelişim sonucunda bölgede bir imar planına ihtiyaç duyduklarını ve bu planın da bir buçuk yıl sonra hayata geçeceğini dile getirdi. Uluslararası ağı olan Cittaslow’a Lefke Belediyesi’ni üye yaptıklarını kaydeden Kaya, bu yolu pazartesinden itibaren yürümeye devam edeceklerini belirtti. 

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