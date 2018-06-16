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CTP’li adaylardan KTEZO ve Sanayi Odası’na ziyaret

CTP’li LTB meclis üyesi adayları Ktezo ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti...

16 Haziran 2018 Cumartesi 00:15
CTP’li adaylardan KTEZO ve Sanayi Odası’na ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP)  Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyesi adayları, dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerin ele alındığı görüşmelere Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri Fazilet Özdenefe, Feriha Tel ve Ürün Solyalı, Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler ile Belediye Meclis üyesi adayları katıldı. 

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin sadece belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi olmadığını, ülkedeki tüm süreçleri de etkileyen bir seçim olacağını dile getirdi. 

CTP’nin güçlü durmak zorunda olduğunu kaydeden Sorakın, hükümetin de aynı duruşu sergileyebilmesi açısından CTP’nin bu seçimden zaferle çıkması gerektiğini söyledi. 

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Sorakın, seçimlerin Kıbrıs Türk halkı açısından da büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

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Son Güncelleme: 16.06.2018 01:29
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