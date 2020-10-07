Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Ciddi şekilde darp edip burnunu kırdılar
Ciddi şekilde darp edip burnunu...

CTP’li Doğuş Derya'dan çarpıcı yorum: “Bence Sayın Tatar’ın da içerikten çok haberi yoktu”

CTP milletvekili Doğuş Derya, olup bitenlerin tam içeriğine Ersin Tatar’ın bile hakim olmadığını iddia etti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:42
290 Okunma
CTP’li Doğuş Derya'dan çarpıcı yorum: “Bence Sayın Tatar’ın da içerikten çok haberi yoktu”

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET

“Okuduğu metnin bile Türkiye tarafından yazıldığını düşünüyorum” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Ankara’da olanların UBP geleneği diyebileceğimiz çerçevede ‘biz imzaya bakarız, atarız’ anlayışı ile gerçekleşmiş bir organizasyon olduğunu iddia etti.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklamasına işaret eden Derya, kabinenin olup biteni bilmediğinin görüldüğünü söyledi.

Erken seçim olasılığının önceden de konuşulduğunu hatırlatan Doğuş Derya, katıldığı tv programında bunun sadece ilanı ile zamanlamasının mesele olduğunu ifade ederek bir sağ koalisyonun kurulma ihtimaline değindi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
07 Ekim 2020 SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA
07 Ekim 2020 SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA
Haspolatta büyük yangın
Haspolatta büyük yangın
Faiz Sucuoğlu: “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek”
Faiz Sucuoğlu: “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim