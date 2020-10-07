CTP’li Doğuş Derya'dan çarpıcı yorum: “Bence Sayın Tatar’ın da içerikten çok haberi yoktu”

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET

“Okuduğu metnin bile Türkiye tarafından yazıldığını düşünüyorum” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Ankara’da olanların UBP geleneği diyebileceğimiz çerçevede ‘biz imzaya bakarız, atarız’ anlayışı ile gerçekleşmiş bir organizasyon olduğunu iddia etti.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklamasına işaret eden Derya, kabinenin olup biteni bilmediğinin görüldüğünü söyledi.

Erken seçim olasılığının önceden de konuşulduğunu hatırlatan Doğuş Derya, katıldığı tv programında bunun sadece ilanı ile zamanlamasının mesele olduğunu ifade ederek bir sağ koalisyonun kurulma ihtimaline değindi.