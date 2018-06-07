CTP’li LTB Meclis üyesi adayları sendikalara ziyaret başlattı

24 Haziran’da yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar, Lefkoşa’daki hizmetlerin devamı için sendikalardan destek talebinde bulundu. Ziyarette CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit de hazır bulundu.

DERYA: DEMOKRASİ SINAVINDAN GEÇECEĞİZ

Ziyaretlerde CTP adına konuşan eski milletvekili ve Lefkoşa İlçesi eski Başkanı Ahmet Derya, yerel seçimlerde demokrasi sınavından geçileceğini vurguladı. CTP’nin yerel yönetimlerdeki vizyonunu, yenilikçi ve toplumu kucaklayıcı perspektifini Lefkoşa Türk Belediyesi’nin icraatlarına da yansıtabilmek için CTP’li belediye meclis üyelerinin güçlü bir şekilde temsiliyetinin şart olduğunu kaydetti. Bunun hem Lefkoşa’nın yararına hem de belediye başkanının önünü açacak bir sonuç olacağına işaret eden Derya, bu kapsamda sendikalardan destek talep ettiklerini vurguladı.

TEL: TAVRIMIZ BARIŞ VE DEMOKRASİDEN YANA

KTÖS Genel Başkanı Emel Tel, sendika olarak tavırlarının her zaman Kıbrıs’ta barış, çözüm ve demokrasiyi savunan kesimlerden yana olduğunu ifade etti. Tel tercihlerini, bu amaç uğrunda çalışan partilerden ve onların adaylarından yana kullanacaklarını söyledi. Seçime kısa bir süre kaldığını anımsatan Emel Tel, her bölgede ittifak olmadığını ama Lefkoşa’da mevcut Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya destek verilmesi açısından ve aynı vizyona sahip CTP’nin belediye meclis üyesi adaylarını çıkarmasının Lefkoşa’daki oylara yansıyacağını umut ettiklerini ifade etti. Tel, yeni dönemde okul bahçelerinin daha fazla kullanılmasının yanı sıra, ülkemizdeki Kuran kurslarına karşı belediyelerle bu konuda çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

BENGİHAN: ÇÖZÜM GÜÇLERİNE DESTEK VERİLECEK

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da CTP’li belediye meclis üyesi adaylarını kabulünde yaptığı konuşmada sendika olarak çözüm güçlerine destek vereceklerini açıkladı. Sol görüşlü, emeğe dayalı, barış, demokrasi ve çözüm güçlerinin yerel yönetimlerde bulunmasının önemine dikkat çeken Bengihan, sendika olarak bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Bengihan, önemli olanın halkın vergilerinin projeler yararına kullanılması olduğunu da sözlerine ekledi.