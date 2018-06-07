Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98250
ALTIN
186.742
DOLAR
4.4759
STERLİN
6.0008
EURO
5.2924
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

CTP’li LTB Meclis üyesi adayları sendikalara ziyaret başlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis üyesi adayları, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:43
CTP’li LTB Meclis üyesi adayları sendikalara ziyaret başlattı

24 Haziran’da yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak olan adaylar, Lefkoşa’daki hizmetlerin devamı için sendikalardan destek talebinde bulundu. Ziyarette CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit de hazır bulundu.

DERYA: DEMOKRASİ SINAVINDAN GEÇECEĞİZ

Ziyaretlerde CTP adına konuşan eski milletvekili ve Lefkoşa İlçesi eski Başkanı Ahmet Derya, yerel seçimlerde demokrasi sınavından geçileceğini vurguladı. CTP’nin yerel yönetimlerdeki vizyonunu, yenilikçi ve toplumu kucaklayıcı perspektifini Lefkoşa Türk Belediyesi’nin icraatlarına da yansıtabilmek için CTP’li belediye meclis üyelerinin güçlü bir şekilde temsiliyetinin şart olduğunu kaydetti. Bunun hem Lefkoşa’nın yararına hem de belediye başkanının önünü açacak bir sonuç olacağına işaret eden Derya, bu kapsamda sendikalardan destek talep ettiklerini vurguladı.

TEL: TAVRIMIZ BARIŞ VE DEMOKRASİDEN YANA

KTÖS Genel Başkanı Emel Tel, sendika olarak tavırlarının her zaman Kıbrıs’ta barış, çözüm ve demokrasiyi savunan kesimlerden yana olduğunu ifade etti. Tel tercihlerini, bu amaç uğrunda çalışan partilerden ve onların adaylarından yana kullanacaklarını söyledi. Seçime kısa bir süre kaldığını anımsatan Emel Tel, her bölgede ittifak olmadığını ama Lefkoşa’da mevcut Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya destek verilmesi açısından ve aynı vizyona sahip CTP’nin belediye meclis üyesi adaylarını çıkarmasının Lefkoşa’daki oylara yansıyacağını umut ettiklerini ifade etti. Tel, yeni dönemde okul bahçelerinin daha fazla kullanılmasının yanı sıra, ülkemizdeki Kuran kurslarına karşı belediyelerle bu konuda çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

BENGİHAN: ÇÖZÜM GÜÇLERİNE DESTEK VERİLECEK

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da CTP’li belediye meclis üyesi adaylarını kabulünde yaptığı konuşmada sendika olarak çözüm güçlerine destek vereceklerini açıkladı. Sol görüşlü, emeğe dayalı, barış, demokrasi ve çözüm güçlerinin yerel yönetimlerde bulunmasının önemine dikkat çeken Bengihan, sendika olarak bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Bengihan, önemli olanın halkın vergilerinin projeler yararına kullanılması olduğunu da sözlerine ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS üyelerine seminer
KTAMS üyelerine seminer
"Töre'nin puro, Tatarın koyun kaçakçılığı davası var!"
"Töre'nin puro, Tatarın koyun kaçakçılığı davası var!"
UBP LTB adayı Sertoğlu seçimi kazanacağını iddia etti
UBP LTB adayı Sertoğlu seçimi kazanacağını iddia etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim