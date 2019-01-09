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CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:09
CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!

 Gazimağusa Belediyesi CTP’li Meclis Üyeleri, Gazimağusa Belediyesi’nin belediye yönetiminin israf niteliğindeki harcamaları nedeniyle 2018 yılının son ayında yüksek faiz oranıyla 15 milyon TL daha borçlandığını savundu ve Belediye Başkanı İsmail Arter’e uyarıları dikkate alma ve bu yönetim tarzından vazgeçme çağrısında bulundu.

CTP’li Meclis Üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Arter’in ilk döneminde başlayan ve hala devam eden ekonomik öngörüsüzlükleri sonucu kaçınılmaz hale gelen bu yeni borçlanmanın, yapılan anlaşma gereği 48 ayda aylık 550 bin TL’lik taksitlerle ödenmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, bu borçlanmanın, anapara borç olan 15 milyon TL’ye ilaveten 48 ayın toplamında 11 milyon 400 bin TL’nin sadece faiz olarak belediyenin kasasından çıkacağı anlamını taşıdığı ileri sürüldü.

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“BELEDİYE DÖRT BUÇUK YILDIR SAVURGANCA VE BECERİKSİZCE YÖNETİLMEKTEDİR” 

Bunun sonucunda da belediyenin, denizden su arıtma tesisinin işletmesini yapan firmaya, belediyeye iş yapan müteahhit firmalara ve Mağusa esnafına borçlarını gününde ödeyemediği savunulan açıklamada, Belediyenin emekli olan emekçilerinin kıdem tazminatlarını ödenmesi gereken 3 aylık sürede ödeyemez hale düşürüldüğü de ileri sürüldü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mağusa Belediyesi, bu yönetim anlayışı devam ederse bir süre sonra belediye vergilerine, harçlarına ve hizmet ücretlerine zam yapmak zorunda kalacağı gibi yeni borçlanmaları da gündemine almak zorunda kalacaktır. Bu da beceriksiz ve partizanca yönetimin, başarısızlığının ve mali çöküşünün faturasını Mağusa halkının sırtına yüklemesi demektir”. 

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Son Güncelleme: 09.01.2019 18:13
Anahtar Kelimeler:
İsmail ArterCTP
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