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CTP’li vekil Salahi Şahiner, Güngör’le ilgili ihaleyi eleştirdi

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Güngör’le ilgili ihalenin KKTC mevzuatlarına aykırı şekilde, adrese teslim ve alelacele hazırlandığını savundu.

28 Nisan 2022 Perşembe 19:31
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CTP’li vekil Salahi Şahiner, Güngör’le ilgili ihaleyi eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Güngör’le ilgili ihalenin KKTC mevzuatlarına aykırı şekilde, adrese teslim ve alelacele hazırlandığını savundu.

Güngör Çöp Alanı’nın özelleştirilmesinin yalan olduğunu ileri süren Şahiner, “Bu yalanla KIBTEK’in üretim kısmının yüzde 10’unun özelleştirilmeye çalışıldığını savundu.

KKTC yasalarına göre, KIB-TEK ve AKSA dışında herhangi bir kuruluşun ticari olarak elektrik üretmesi ve satması mümkün olmadığını kaydeden Şahiner, KKTC’de atık transfer istasyonu kurulumu sorumluluğu ve yetkisinin devlet kurumlarına verildiğini belirtti.

Yazılı açıklamasında, UBP- DP -YDP hükümetini “istikrarlı şekilde adrese teslim ihaleler yapmakla” suçlayan Şahiner, 13 Nisan’da ‘‘Güngör Düzenli Katık Atık Depolama Tesisi’nin İşletme Hakkı Devri Yöntemi ile Özelleştirilmesi’’ adı altında bir ihale açıldığını, ihalenin tam da eski Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmak istendiği gün açıldığını söyledi.

Bunun tesadüf olup olmadığını soran Şahiner, ihaleyi “büyük bir özelleştirme ihalesi” ve “rant malzemesi” sözleriyle niteledi ve yeni bir vurgunun kapısının açıldığını öne sürdü.

Şahiner, ihaleye katılabilecek şirketler için aranan kriterlerin bilinçli olarak bir şirketi işaret ettiğini ve yerli firmalar katılamasın diye hazırlandığını ileri sürdü.

29 yıl boyunca bütün çöp alanlarının tek bir şirkete verileceğini, KIB-TEK’in fahiş fiyata elektrik satın almak zorunda bırakılacağını iddia eden Şahiner,  KIB-TEK’in üretim kısmının yüzde 10’una yakın kısmının daha da özelleştirilerek önümüzdeki 29 yıl boyunca yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapmak zorunda bırakılacağını savundu.

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